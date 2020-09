05.09.2020 21:00 Uhr

Rolling Stones wollen 60-jähriges Jubiläum feiern: Lässt es Corona zu?

Die Rolling Stones wollen ihr 60-jähriges Bestehen 2022 mit einem großen Konzert feiern. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber unter aktuellen Umständen wäre das sicher nicht möglich.

Die Rocker, bestehend aus Mick Jagger (77), Keith Richards (76), Ronnie Wood (73) und Charlie Watts (79), planen nicht, sich demnächst zur Ruhe zu setzen.

Sie wollen groß feiern

Stattdessen hofft Keith, dass die Band in zwei Jahren sogar noch für den Meilenstein des 60-jährigen Jubiläums gemeinsam auf der Bühne stehen wird.

Dem Magazin „Rolling Stone“ verriet er: „Man könnte es Gewohnheit nennen. Ich meine, das ist es, was wir machen. Außerdem haben wir dieses Ding am Laufen, so ein ‚Wer steigt als erstes aus dem Bus aus?‘-Ding. Man muss rausgeschmissen oder abgesetzt werden, oder? So ist das. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen.“

Tour abgesagt

Über das bald anstehende Jubiläum verrät Keith im Interview weiter: „Ich hoffe, dass wir alle da sein werden. Ich freue mich wirklich darauf.“

Ihre geplante Tour mussten die Rolling Stones aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie leider absagen. Trotzdem träumen die alternden Musiker schon jetzt von ihrer nächsten Tournee. Mick erklärt: „Auch wenn wir Tickets verkauft haben, können wir vielleicht nicht alle auf einmal reinlassen, wegen der Social Distancing-Vorgaben.“

Neue Musik

Die Rolling Stones arbeiten währenddessen im Studio an ihrem neuen Album. Die ikonische Rockband musste ihre Shows für April im Rahmen der ‚No Filter Tour‘-Tour durch Nordamerika und Kanada absagen, da sich Frontmann Sir Mick Jagger einer Operation für einen Herzklappenersatz unterzog (wir berichteten).

Mick Jagger geht es wieder gut

Die Boulevardzeitung erzählte, dass das Album Ende des Jahres 2019 herauskommt, was Gitarrist Keith bestätigte. Dem ‚Rolling Stone‘ erzählte er im letzten November: „Oh Mann, nein. Wie ich bereits sagte, wir befinden uns in der Anfangsphase. Ich würde sagen, wir werden touren, vielleicht zu dieser Zeit im nächsten Jahr. Vielleicht. Das erscheint mir logisch.“ Unterdessen hatte Mick Fans zum Lachen gebracht, als er ein Video von sich teilte, in dem er dabei zu sehen ist, wie er tanzt. Die neuen Shows der Band werden mit zwei Nächten in Chicago am 21. Und 25. Juni beginnen, bevor die Band in Ontario, Kanada auftritt und weitere Shows in Washington DC, Foxboro, East Rutherford, Philadelphia, Houston und Jacksonville spielt.