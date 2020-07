Rosenstolz-Star Peter Plate singt jetzt mit dieser Drag Queen

Was passiert, wenn Rosenstolz-Star Peter Plate, Marcella Rockefeller und FASO zusammen Musik machen? Es wird Heller. Hier kommt die erste gemeinsame Single von Marcella und FASO, die sie zusammen mit Peter Plate in Berlin aufgenommen haben.

Ein Pop-Song, ein Sommerlied – ein Stück das gute Laune macht und einen die letzten Wochen etwas vergessen lässt. „Hi – Hi – High Heels, kennt ihr mich noch?“ Eine Frage, die in diesen Zeiten berechtigt scheint. Doch Marcella Rockefeller und FASO bringen die Feierlaune zurück und veröffentlichen mit „Heller“ eine wahre Pophymne, die danach schreit, auf die Straßen getragen zu werden.

„Draußen wird’s schon heller“

„Heller“ katapultiert sich gleich beim ersten Ton vom Ohr direkt in die Hüften und in die Beine. Man kann sich dieser geballten, unbändigen Lebenslust, die der Song ausstrahlt, nicht entziehen. FASO, mit eindrucksvoller Kopfstimme in den Hooks und Marcella, mit ihrer rotzigen Power, meinen es ernst.

Zu lange haben wir gewartet, uns eingeschlossen und auf bessere Zeiten gehofft. Jetzt ist es an der Zeit zu tanzen, zu flirten und den Alltagsblues abzuschütteln – die ganze Nacht lang.

Das Video zu „Heller“ ist ein wilder rauschender Trip vom Mond, direkt auf die Straßen bis auf die Dächer unserer Stadt. „Nein – Nein – Nein. Wir gehen noch lang nicht nach Haus … Draußen wird’s schon heller“.