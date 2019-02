Ross Antony kündigt neues Album an: „Schlager lügen nicht“

Samstag, 16. Februar 2019 16:12 Uhr

Gute Nachrichten für Ross Antony-Fans: Der singende Brite bringt nächsten Monat ein neues Album auf den Markt das den bezeichnenden Titel „Schlager lügen nicht“ trägt und ein mittlerweile fünftes Schlageralbum ist.

Seit 2013 ist Ross Antony im Deutschen Schlager angekommen und hier mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken. Er moderiert seine eigenen TV-Shows, singt und tanzt auf allen Bühnen des Landes, tummelt sich regelmäßig in den oberen Regionen der Charts und veröffentlicht am 08. März seinen neusten Streich.

Er musste so manche Hürde nehmen

Dass man in der Öffentlichkeit – und vor allem als Paradiesvogel – manchmal auch ein dickes Federkleid braucht, ist eine Kehrseite der Medaille. Keiner weiß das so gut, wie Ross Antony. In seinem Leben hat er so manche berufliche, wie private Hürde nehmen und so manchen Gegenwind überstehen müssen.

Doch durch sein Umfeld und seine innere Stärke, hat er sich nicht beirren lassen und ist seinen Weg gegangen – ob als gefeierter Popstar mit der Gruppe Bro‘Sis, Musical-Darsteller, Kinderbuchautor oder Moderator eigener TV-Shows.

Quelle: instagram.com

Im September 2018 ging für ihn ein ganz großer Traum in Erfüllung: Ross wurde vom Publikum als „Entertainer des Jahres“ mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet. Dieser Publikumspreis bestätigt ihm ein weiteres Mal, dass man immer an sich glauben muss und sich vor allem immer selbst treu bleiben sollte.

Quelle: instagram.com

Aus diesem Grund war es ihm auch eine besondere Herzensangelegenheit, die deutschsprachige Version des Gloria Gaynor-Klassikers „I am what I am“ für sein neues Album zu singen.

„Ich freue mich so sehr ‚Ich bin, was ich bin’ der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dieser Song drückt perfekt aus, wie ich mich fühle und wie ich lebe. Und möchte mit dieser Hymne die Menschen inspirieren, das Gleiche zu tun: Ihren eigenen Weg zu gehen, sich dafür nicht zu entschuldigen und stolz darauf zu sein, wer sie sind und wie sie sind. Man kann lernen sich selbst zu lieben, zu respektieren und dieses Gefühl weiterzugeben. Das alles steckt in dem Titel, auf den ich unfassbar stolz bin – UND man kann natürlich richtig toll dazu abtanzen!“.

Das ist die Playlist

1. Ich bin, was ich bin

2. Fiesta Mexicana

3. Y.M.C.A.

4. Anita

5. Tränen lügen nicht

6. Es geht mir gut, Chéri

7. Ich bin verliebt in die Liebe

8. Volare (Nel blu dipinto di blu)

9. Liebeskummer lohnt sich nicht

10. Xanadu

11. 1000 und 1 Nacht (Tausendmal berührt)

12. Que sera sera

13. Sag‘ mir quando, sag‘ mir wann

14. Eviva España

15. The one and only (Bonustitel)