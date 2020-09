16.09.2020 22:26 Uhr

„Roxette“: Per Gessle veröffentlicht neues Album

„Roxette"-Sängerin Marie Fredriksson starb Ende 2019, Gitarrist Per Gessle macht weiter Musik - und legt demnächst ein neues Album vor.

Der Gitarrist Per Gessle macht weiter Musik – und legt demnächst ein neues Album vor. Seine langjährige Bühnenpertnerin Marie Fredriksson starb Ende 2019. Jetzt will der ‚Roxette‚-Musiker allein weitermachen.

Anfang November ist es soweit

Knapp ein Jahr nach dem Tod seiner Roxette-Bandpartnerin Marie Fredriksson veröffentlicht der schwedische Musiker Per Gessle ein neues Album. Wie der 61-Jährige am Montag auf Instagram und Twitter schrieb, wird es „Gammal kärlek rostar aldrig“ heißen – auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie „Alte Liebe rostet nie“. Das Album wird demnach am 6. November veröffentlicht.

Bereits an diesem Freitag soll die erste Single-Auskopplung „Nypon och ljung“ herauskommen.

Fredriksson war am 9. Dezember 2019 nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Knapp drei Monate nach Fredrikssons Tod hatte Gessle die Ballade „Around The Corner (The Comfort Song)“ veröffentlicht, in der er sich von seiner langjährigen Musikpartnerin Marie verabschiedet. Marie Fredriksson war das Gesicht der Band Roxette.

Rührende Worte zum Abschied

Mit ihren Songs prägten die Schweden die Musik der 80er und 90er Jahre weit über Europas Grenzen hinaus. Eine Krebsdiagnose reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. „Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt“, schrieb Per Gessle (60) nach dem Tod seiner langjährigen Bandkollegin Marie Fredriksson. Die Beiden prägten als weltberühmtes Pop-Duo Roxette mit ihren Songs in den 90er Jahren ein Musik-Jahrzehnt.

„Danke Marie, danke für alles!“ schrieb Fredrikssons Roxette-Partner weiter in seiner Mitteilung, die er nach ihrem Tod im jungen Alter von 61 Jahren auf Twitter veröffentlichte. „Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden.“ Fredriksson feierte mit Gessle als Roxette ab den 90er Jahren auf der ganzen Welt Erfolge. Bereits 1986 machte ihr Debut-Album „Pearls of Passion“ die beiden zu Stars in Schweden.

Maries Autobiografie ist schonungslos

Mit dem Welthit „The Look“ folgte 1989 der internationale Durchbruch. „Joyride“, „Listen To Your Heart“ oder die Ballade „It Must Have Been Love“: Insgesamt verkaufte das Pop-Duo mehr als 80 Millionen Platten. Fredriksson war der Erfolg nicht in die Wiege gelegt. Sie wächst mit mehreren Geschwistern im südschwedischen Schonen auf, der Familie mangelt es an Geld. Als sie sieben Jahre alt ist, stirbt ihre Schwester Anna-Lisa bei einem Unfall. Der Vater ertränkt seinen Kummer im Alkohol, schreibt sie in ihrer 2016 veröffentlichten Autobiografie „Listen To My Heart“. Der Vater stirbt mit 67 Jahren nach einem Herzinfarkt, erlebt den Erfolg seiner Tochter nicht.

Die genießt den ungewohnten Reichtum, kauft sich teure Klamotten. Doch auf Tourneen fühlt sie sich oft einsam und gestresst, trinkt zuviel. 2002 stellten Ärzte bei Fredriksson ein schweren Hirntumor fest. Mit der Diagnose bricht für die Sängerin „die Hölle“ los, wie sie in ihrer Autobiografie beschreibt. Darin berichtet sie schonungslos offen, wie es ihr während der Krankheit geht.

Auch die Familie litt unter dem Krebs

Wie hässlich sie sich fühlt, weil ihr Gesicht durch das Cortison aufgedunsen ist. Wie verzweifelt sie sich fühlt, als sie kaum sprechen kann. Sie habe seit der Diagnose Jahre voller Leere, Depression und Einsamkeit erlebt, schrieb sie. „Ich büßte meine Identität ein. Wurde Krebs. Mehr war ich nicht mehr. Und ich hasste jede Sekunde dieses Daseins.“ Unter der Krankheit leidet auch ihre Familie.

Fredriksson fühlt sich als schlechte Mutter, weint mit ihrem Mann „Micke“ in der Küche, wenn die beiden Kinder nicht im Raum sind. Ihren Mann hatte sie 1991 in Australien lieben gelernt. Die beiden heirateten spontan – nicht einmal 48 Stunden nach ihrem Kennenlernen. „Er war der Richtige, das wusste ich. Auf ihn hatte ich gewartet“, schreibt sie in ihrem Buch.

Fredriksson legt nach der Krebs-Diagnose eine längere Pause ein. 2009 wagt sie mit Roxette ein Comeback, Gessle und sie nehmen sogar ein neues Album auf. 2016 kann die Schwedin nicht mehr. Die Schmerzen in ihrem Bein, dem Fuß – Folgen ihrer Krankheit – sind zu groß. Die Ärzte raten ihr von einer geplanten Geburtstagstour ab. Die Tournee wird abgesagt, und die Band sagt dem Leben auf der Bühne nach 30 Jahren Adé.

