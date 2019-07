Sam Smith: Das ist sein neues Video „How Do You Sleep?“

Freitag, 19. Juli 2019 13:10 Uhr

Letzte Woche hat er sie angekündigt, jetzt folgt endlich die neue Single von Sam Smith! Am heutigen Freitag erscheint „How Do You Sleep?“ und ist die erste neue Single seit Monaten.

Der Grammy-Gewinner hat auf seinen Social Media Kanälen auch erste Ausschnitte aus dem kommenden Video zu „How Do You Sleep?“ angeteasert – und schnell wird klar: Sam Smith schlägt das nächste Kapitel auf…

In dem Video wird der 27-jährige, 1,88m-Riese von einer Gruppe halbnackter männlicher Tänzer begleitet, während er seine eigenen Tanzbewegungen performt. Könnte sein, dass da ein neuer George Michael heranwächst.

Letztes Album erschien 2017

Dazu sagte der Britenstar: „In diesem Jahr fühle ich mich sowohl persönlich als auch musikalisch so frei. Es hat mir mehr denn je Spaß gemacht, diese Aufnahmen und dieses Video zu machen.“

Seit seinem letzten Album „The Thrill Of It All“ sind knapp 1 1/2 Jahre vergangen. Im Januar veröffentlichte er die gemeinsame Single „Dancing With A Stranger“ mit Ex-Fifth-Harmony-Mitglied Normani und dominierte mit Calvin Harris („Promises“) die Dancefloors.