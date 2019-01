Sam Smith: Jetzt macht er es mit dieser Dame hier

Montag, 7. Januar 2019 20:40 Uhr

Das neue Jahr fängt ja schon mal prima an: Bereits vergangenen Freitag hat Sam Smith (26) seine neue Single „Dancing With A Stranger“ feat. Normani (22), die der geneigte Musikfan noch aus ihrer Zeit als Mitglied von Fifth Harmony kenne dürfte, angekündigt. Sie wird am Freitag erscheinen.

Sam Smith ist riesiger Fifth-Harmony-Fan, wie er unter anderem als Gast von James Corden bei Carpool Karaoke eindrucksvoll zur Schau stellte. Die Kollaboration mit Normani kam eher durch eine Zufallsbegegnung zustande: Sam schrieb im Studio in L.A. mit Stargate und Jimmy Napes an neuen Songs, während Normani nebenan ebenfalls an neuem Material arbeitete. Da die beiden schon lange Fans voneinander waren, hat sich der Rest wie von allein ergeben. So die Legende.

Wird 2019 ihr Jahr?

Normani setzte ihre Solokarriere im letzten Jahr intensiver fort, nachdem Fifth Harmony im März bekannt gaben, eine für unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen.

Quelle: instagram.com



Sie veröffentlichte die Single „Love Lies“ mit Khalid, die es bist auf Platz #1 der US-Airplay-Charts schaffte. Außerdem veröffentlichte sie Songs mit Calvin Harris und 6black. Derzeit arbeitet sie an ihrem Solodebüt, ab März wird sie im Vorprogramm von Ariana Grande auf deren USA-Tour zu sehen sein.