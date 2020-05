Sam Smith: Macht er das Comeback von Ex-Kinder-Star JoJo perfekt?

JoJo hat mit Sam Smith darüber gesprochen, einen gemeinsamen Song aufzunehmen. Die ‚Leave (Get Out)‘-Sängerin nahm auf Twitter an einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans teil, um die Erscheinung ihrer ‚Good to Know‘-Platte zu feiern.

Die Musikerin enthüllte, dass sie und der ‚Dancing with a Stranger‘-Interpret darüber sprachen, für ein gemeinsames Duett zu kollaborieren. Ein Follower fragte die Schönheit: „Ich weiß, dass Sam Smith ein großer Fan von dir ist, habt ihr darüber geredet, miteinander zu arbeiten?“ Woraufhin JoJo antwortete: „Ja“ und ein Emoji mit Herzen hinzufügte.

Darum verzichtete sie ein ganzes Jahr auf Sex

Es ist bekannt, dass Sam ein großer Fan der 29-Jährigen ist und er twitterte, dass ihm ihr Lied ‚Demonstrate‘ aus dem Jahr 2012 besonders gut gefällt.

Als Antwort auf eine Frage eines weiteren Followers, der wissen wollte, ob sie ein Live-Streaming einer akustischen Version ihres Albums spielen würde, erklärte JoJo: „Das ist eine gute Idee – das finde ich gut. Würde euch das gefallen? Eine akustische Version des gesamten Albums? Lasst es mich wissen.“

Quelle: instagram.com

Die ‚Too Little Too Late‘-Musikerin hatte vor kurzem erklärt, dass sie insgesamt 10 Monate lang auf Sex verzichtete, als sie ihre neue ‚Good to Know‘-Platte aufnahm, weil sie unabhängig sein wollte. (Bang)