15.11.2020 10:53 Uhr

Samu Haber singt zur Abwechslung erstmals auf Finnisch

"The Voice"-Liebling Samu Haber singt jetzt auf Finnisch: „Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute auf Finnisch veröffentliche, hätte ich mit dem Kopf geschüttelt."

Der Musiker, der mit seiner Band Sunrise Avenue im Jahr 2006 mit dem Hit ‚Fairytale Gone Bad‘ seinen Durchbruch schaffte, hatte im Dezember bekannt gegeben, nach zehn Jahren in Zukunft getrennte Wege gehen zu wollen.

Sag niemals nie

Nun hat der finnische Sänger seine erste Solo-Single ‘The City of Angels‘ veröffentlicht und erstmals auf Finnisch gesungen. Auf Instagram schrieb er dazu: „Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute Abend Musik auf Finnisch veröffentliche, hätte ich mit dem Kopf geschüttelt. Dann kam das Jahr 2019 und die wilden Winde des Wandels zwangen mich, das Leben und mich selbst in einem neuen Licht zu betrachten. Mein Kopf war gef*** und es war beängstigend, wie klein ich mich fühlte.“

Und weiter veriet Samu Haber „‘The City of Angels‘ sei eine kleine nördliche Metropole. „Ein Mann geht durch die Straßen und trägt den Rucksack seiner Entscheidungen auf dem Rücken. Er staunt über die halb leeren Straßen der Stadt. Auf ihnen war er ein Held und auch ein Verlierer. Seine Schritte fühlen sich schwer an und er würde umkehren wollen, aber sein Herz sagt, dass die Richtung richtig ist.“

Biografie veröffentlicht

Vor einem Monat erst hatte Haber seine Biografie ‘Forever Yours‘ veröffentlicht und über den Entstehungsprozess auf Instagram geschrieben: „Es ist erstaunlich, was in jedem Interview passiert. Es kann sein, dass sie alle möglichen Seiten meiner 44 Jahre in 10 Minuten zusammenpressen; Kindheit, Sonnenaufgang, Die Stimme, finnische Polizei und auch, wie ich mich fühle, wenn ich nackt in der Sauna bin und manchmal ‚Kalsarikännit‘ mache. Von Thema zu Thema, von Emotion zu Emotion. Einige Momente haben sich wie eine Achterbahn angefühlt, die etwas zu schnell fährt, ohne Sicherheitsgurt, wo man sich nur am Griff festhält und versucht, darin zu bleiben.“

Das ist seine Verlobte

Übrigens: Samu spricht übrigens auch Englisch, Spanisch, Schwedisch und ja, etwas Deutsch.

Der 44-Jährige „The Voice of Germany“-Juror Samu Haber zeigt sich im Sommer auch mit seiner Verlobte Etel Röhr. Die finnische Tänzerin und der Musiker hatten ihre Verlobung 2018 verkündet. Etel postete ein süßes Foto auf ihrem Account. Beide waren da als Hochzeitgäste unterwegs. Der Größenunterschied scheint enorm, aber bei dem etwas nüchternen Pärchen-Bild sollte man in Rechnung stellen, dass Samu 1,93m misst. (Bang/KT)