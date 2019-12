Samu Haber und Sunrise Avenue verkünden Ende

Im Rahmen ihrer Pressekonferenz in Helsinki verkündeten Sunrise Avenue überraschend das Ende der Band.

„Mit schwerem Herzen geben wir unseren Entschluss bekannt, unsere gemeinsame Reise als Band zu beenden. Ich verstehe, warum es schwierig sein kann, nachzuvollziehen, warum wir etwas so Besonderes beenden.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Hinter all dem Erfolg stecken viele Dinge, die man nicht sehen kann. Es gibt viele unterschiedliche Menschen, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Es gibt Millionen von gepunkteten Linien entlang der Autobahnen, einsame Hotelzimmer und das Zuhause in weiter Ferne, das wir vermissen. Und da ist auch das Gefühl, dass wir alles erreicht haben, was möglich war.“

Quelle: instagram.com

Ein letztes Dankeschön

Abschließend erklärt Frontmann Samu Haber: „Jetzt ist es Zeit, tief durchzuatmen und für den nächsten Traum zu leben. Wir müssen uns nur trauen, unseren Herzen zu folgen. Und genau das tun wir jetzt nach langem Überlegen.“

Sunrise Avenue veröffentlichen heute ihre letzte Single sowie das Video „Thank You For Everything“. Der Song ist ein Dankeschön der Band an ihre Fans und spiegelt die Emotionen der Band nach ihrer großen und bittersüßen Entscheidung wider.

Auch live wird es die Band noch ein letztes Mal ihm Rahmen einer Abschluss-Tournee zu sehen geben: Die „Thank You For Everything Tour“ umfasst sechs Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Das sind die Tour-Dates

04.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Germany

05.06.2020 Barclaycard Arena, Hamburg, Germany

04.07.2020 Hallenstadion, Zürich, Sveitsi

24.07.2020 Stadthalle, Vienna, Austria

25.07.2020 Olympiahalle, Munich, Germany

01.08.2020 Lanxess Arena, Cologne, Germany

15.08.2020 Olympic Stadium, Helsinki, Finland