11.12.2020 16:48 Uhr

Sarah Connor: Das ist ihr emotionaler Anti-Corona-Song „Bye Bye“

Ein bewegtes Jahr 2020 liegt fast hinter uns und die ganze Welt ist vereint im Gefühl der Sehnsucht nach Zusammensein, Nähe und Normalität. Sarah Connor veröffentlicht heute ihre neue Single "Bye Bye" mit der sie 2020 verabschiedet, aber vor allem voller Zuversicht in eine neue, strahlende Zukunft und glückliche Tage des Beisammenseins blickt.

„Bye Bye“ erzählt von diesem Lebensgefühl unserer Zeit, ist berührend und motivierend zugleich – ein Song, der unseren Wunsch nach dem neuen Jahr 2021 widerspiegelt und eine außergewöhnliche Kraft entfaltet.

Eine Familienangelegenheit

Der Videodreh war eine Familienangelegenheit. Es wurden viele private Momente festgehalten, die Sarah Connor im Kreise ihrer Lieben, mit Wegbegleitern und engsten Vertrauten zeigen. Es ist ein emotionales Video geworden und vielleicht eines ihrer persönlichsten.

Über „Bye Bye“ sagt Sarah Connor: „Manchmal kommen Lieder völlig überraschend zu einem und müssen dann schnellstmöglich raus zu den Menschen. ‚Bye Bye‘ ist so ein Lied. Ich habe das Gefühl eingefangen, das mich gerade überall umgibt und mit Tobias Kuhn einen Song daraus gemacht.“

„Es musste schnell gehen!“

„Für das Video zu ‚Bye Bye‘ bin ich unter anderem mit dem Auto rumgefahren und habe Menschen in den verschiedensten Situationen gebeten, kurz in mein Handy zu singen. Krankenschwestern, ein Busfahrer und eine Supermarktmitarbeiterin haben mitgemacht! Es musste schnell gehen und sollte unaufwendig sein und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung so viel toller Menschen! ‚Bye Bye‘ ist mein Abschiedslied 2020!“

Die neue Single „Bye Bye“ ist auch auf der kommenden „Special Deluxe Edition“ von „Herz Kraft Werke“, die insgesamt sechs neue Songs enthalten wird. Die aufwendig gestaltete Neuauflage erscheint am 21. Mai 2021 und kann ab heute vorbestellt werden.

Bye Bye 2020!

Mit über 7 Millionen verkauften Tonträgern gehört Sarah Connor zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts. Ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“ (2019) knüpfte nahtlos an die Erfolge des Vorgängers „Muttersprache“ an und stieg nur eine Woche nach der Veröffentlichung direkt auf Platz #1 der deutschen Albumcharts ein.

„Herz Kraft Werke“ wurde sogar bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet und erhielt mittlerweile Doppelplatin und 4 x Gold.. Die Singleauskopplung „Vincent“ erreichte als einziger deutschsprachiger Pop-Song 2019 Goldstatus und erreichte später Platin.

Im Frühjahr 2020 folgte mit der spontan entstandenen Single „Sind wir bereit?“ eine emotionale Momentaufnahme aus Sarahs Zeit in der Quarantäne. In den Gesamt-Charts für 2020 ist „Herz Kraft Werke“ – eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung! – auf Platz 3 gelandet. Mit“Herz Kraft Werke“ soll es 2021 wieder auf Tour gehen, aber erstmal sagen wir „Bye Bye“ zu 2020.