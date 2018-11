Sarah Connor kündigt neues Album an

Donnerstag, 15. November 2018 19:22 Uhr

Neues von Sarah Connor: Was einmal gut lief, sollte man eben nicht ändern. Und der Erfolg gab ihr Recht: Sarah Conner (38) veröffentlicht nach ihrem Erfolg mit “Muttersprache” wohl bald ein weiteres deutschsprachiges Album.

Immerhin stand ihr erstes deutschsprachiges Album über sechs Monate in den Top 10 Charts und verkaufte sich rund eine halbe Million Mal. In den iTunes Charts war es 2015 sogar das meist gekaufte Album. Das schaffen heutzutage nur noch wenige Künstler! Hat sich der Wechsel also gelohnt und vor allem hebt sich Connor wohltuend von all dem Schlagerkram ab, der das Land flutet…

Quelle: instagram.com

Live und in Farbe

Auf Facebook teilte die Sängerin diese große Neuigkeiten mit ihren Fans: „Wie ihr wisst, arbeite ich seit einiger Zeit wieder im Studio und schreibe neue Songs. Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen. Ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, euch bald mein ZWEITES DEUTSCHES ALBUM zu präsentieren und ZWAR LIVE!!!!! IM HERBST 2019 komme ich LIVE ZU EUCH!!!“

Quelle: instagram.com

Die Freude über diese Neuigkeit ist riesig. Für die “Sarah Connor Tour 2019” sind bisher 14 Konzerte geplant, unter anderem in Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln und München. Wie das Album heißt ist aber noch nicht bekannt. Sarah schrieb: „Noch hat das Kind keinen Namen, aber der wird schon noch zu mir kommen.“ Man darf also auf die neuen musikalischen Werke der vierfachen Mutter gespannt sein.