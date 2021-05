Sarah Connor mit neuem Song „Alles in mir will zu Dir“

14.05.2021 13:30 Uhr

Nach der Erfolgssingle „Bye Bye“ mit der Sarah Connor einen absoluten Nerv der Zeit getroffen hat, folgt nun mit „Alles in mir will zu Dir“ der zweite von sechs neuen Songs der Re-Edition des "Herz Kraft Werke" Albums.

Nach all der Schwere der vergangenen Monate, ist es Zeit für etwas Leichtigkeit und um den Song mit Sarah Connor eigenen Worten zu beschreiben.

Sarah Connor mit etwas 80er-Jahre-Sound

Dazu sagte die inzwischen 40-jährigeSängerin: „’Die Wunde ist der Ort an dem das Licht in Dich eintritt‘ ist ein Zitat des persischen Dichters Muhammad Rumi, das ich vor einiger Zeit gelesen habe und das mir immer wieder in Gedanken begegnet ist, wenn alte Narben sich gemeldet haben. Und dann habe ich es umgedreht. Denn auch sich zu verlieben kann bedeuten, dass Licht auf die schönste oder schmerzhafteste Weise in Deine Wunden fällt. Musikalisch hatte ich in der Zeit der vielen Spaziergänge häufig 80er Jahre Playlisten im Ohr. Ich wollte einen aggressiven, sexy Song, der Lust auf Tanzen macht.“

Die Schwester dreht durch

Bei Instagram verhielt sich die etwas bedeckter, trommelte so vor der Veröffentlichung ihres neuen Songs: „OUT NOW !!!!!! ENJOY KIDS!! Ich muss pennen. Morgen früh werde ich in Ruhe lesen was ihr mir dazu geschrieben habt Gute Nacht und schön streamen“. (SIC)

Flugs meldete sich als eine der ersten Sophia Louisa „Lulu“ Lewe, die kleine Schwester von Sarah Connor, zu Wort und postete: „80er ich drehe durch !!!!! Das ist mein absolutes Lieblings Genre!!! Und dann machst du einfach ein Lied in diesem Stil. Ich fass es gerade nicht – das ist wie ein Traum. Ich LIEBE es“ (SIC)