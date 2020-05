Sarah Lombardi: Das ist das Video zu „Te Amo Mi Amor“ mit Robert Beitsch

Sarah Lombardi hat zuletzt ihre neue Single „Te Amo Mi Amor“ veröffentlicht. Im dazugehörigen Musikvideo tanzt sie mit keinem geringeren als mit ihrem einstigen „Let’s Dance“-Partner Robert Beitsch und „Dancing on Ice“-Partner Joti Polizoakis. Entsprechend vertraut wirken die beiden auch im Clip zum Song.

„Ich bin total froh, dass ich jetzt mit meinem neuen Album und meinen neuen Songs loslegen kann!“ Mit diesem Statement gab die 27-Jährige am 29. April zudem den offiziellen Startschuss zur Zusammenarbeit mit ihrem neuen Label „Ariola“.

Vielseitig und flexibel

Und das erste Ergebnis der Kooperation liegt jetzt vor: mit der fantastisch eingängigen Latin-Pop-Hymne beschert uns die Sängerin nicht nur den perfekten Soundtrack für die bevorstehende Sommersaison, sondern auch ein erfrischendes Stück Feelgood-Pop in turbulenten Zeiten.

Quelle: instagram.com

Sarah Lombardi ist eine der glamourösesten und vielseitigsten Pop-Künstlerinnen und Entertainerinnen Deutschlands. Seit ihrem Karrierestart 2011, als sie in der achten Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz erreichte, veröffentlichte die 27-jährige Kölnerin vier Alben, die sich alle in den Top 40 der Offiziellen Deutschen Albumcharts platzieren konnte. Für den gleichen Zeitraum stehen zehn Hitsingles zu Buche, darunter „Call My Name“ und „I Miss You“, die jeweils Platz zwei der Offiziellen Deutschen Single-Charts erreichten.

Fanbase wächst stetig

„Call My Name“ wurde überdies für einen Echo nominiert. Das bisher letzte Sarah Lombardi-Album „Zurück zu mir“ erschien im Mai 2018 und erreichte Platz achtzehn der Offiziellen Deutschen Charts. In „Zurück zu mir – Die Doku zum Album“ konnten ihre Fans Sarah bei dieser aufregenden Reise bei RTL2 begleiten. Zudem erreichte ihr Song „Wunschkonzert“, eine Kollaboration mit dem DJ-Duo Stereoact, Platz eins der deutschen DJ-Charts. Darauf folgte 2019 der Song „Weekend“ mit DJ Herzbeat, der sich ebenfalls an die Spitze der Schlager-Charts setzen konnte.

Während der gesamten Zeit wuchs Sarah Lombardis Fanbase unaufhörlich an (Anfang 2019 knackte sie bei Instagram die magische Follower-Marke von einer Million).

Ihre TV-Auftritte

Längst ist sie aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken: neben diversen Reality-Formaten bei RTL2 moderierte sie u.a. „Curvy Supermodel – Das Magazin“ (2017), stellte 2018 in der Sat.1-Backshow „Das große Backen -Promispezial“ (siegreich) ihre Backkünste unter Beweis und nahm an den Shows „Fort Boyard“ (SAT.1), „Ninja Warrior Germany“ (RTL) und bei „Schlag den Star“ (ProSieben) teil.

2019 triumphierte sie bei „Dancing On Ice“ (SAT.1), saß in der Jury der RTL Primetime-Show „Das Supertalent“ und gab ihr Schauspiel-Debüt in „Das Traumschiff – Antigua“ (ZDF). Seit März 2020 moderiert sie die Primetime-Show „United Voices” in Sat.1.