Sarah Lombardi: Das ist ihr neuer Song „Ich“

19.02.2021 11:30 Uhr

In den letzten Monaten begeisterte Sarah Lombardi eher mit sommerlichen Tanz-Songs, jetzt wird es gefühlvoll, offen und sehr ehrlich: Das ist ihre neue Single "Ich".

Seit über zehn Jahren ist Sarah Lombardi schon als Sängerin um Musikbusiness, erlebte viele Höhen und Tiefen. Dass in ihr eine gute Sängerin steckt, hat sie erst vor wenigen Wochen bei „The Masked Singer“ unter Beweis gestellt.

Sie musste viel Kritik einstecken

Und ihre Fans lieben sie nicht nur wegen ihrer umwerfenden Stimme, sondern auch für ihre starke und sympathische Persönlichkeit, die sie ihren Fans regelmäßig bei Instagram zeigt.

Gerade nach ihrem Ehe-Aus mit Pietro Lombardi musste Sarah sehr viel Kritik von Außen einstecken. Das hat sie natürlich sehr geprägt. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin voller Energie und stark aber manchmal auch ganz schwach . Ich bin sehr sensibel aber ab und zu auch viel zu hart zu mir selbst.“

„All das bin ich“

Die junge Mutter von Söhnchen Alessio hat gebraucht, um sich so zu akzeptieren, trotz kleiner Fehler: „Ich liebe es zu lachen und trotzdem muss ich auch mal weinen. Ich bin total organisiert und trotzdem komme ich immer zu spät. Manchmal da habe ich Angst vor der Liebe, sie zuzulassen und manchmal da kann ich gar nicht mehr loslassen. Es gibt Tage da bin ich total selbstbewusst und Tage da mag ich mich überhaupt gar nicht . Ich öffne gerne mein Herz und zeige wer ich bin aber trotzdem bin ich manchmal wie ein verschlossenes Buch. Manchmal weiß ich es genau – manchmal weiß ich einfach gar nichts. Ich bin eine Kämpferin die nie aufgibt und trotzdem habe ich schon mal einen Kampf verloren . Ich liebe mit allem was ich habe, gebe alles was ich habe und doch blockiere ich mich manchmal selbst – so das gar nichts mehr geht. Ich bin eine Naturtalent in Tausend Gedanken gleichzeitig zu haben und schaffe es trotz allem manchmal nicht das auch nur ein einziger davon mich einen Schritt nach vorne bringt. All das bin ich!“

Und genau diese Message möchte Sarah auch an ihre Fans weiter geben: „Jeder einzelne Fehler macht dich zu dem was du bist! Nämlich einzigartig!“

Ballade mit Synthi-Rhythmus

„Ich“ vereint die Innigkeit einer Ballade mit dem treibenden Synthi-Rhythmus eines starken Popsongs. Selbstbewusst und mit enormer stimmlicher Beweglichkeit präsentiert Sarah Lombardi ein Lied, das seinen Hörer*innen Mut macht, sich so zu nehmen, wie man ist. Perfektion ist nun mal meist nicht die perfekte Lösung. Deshalb feiert Sarah im Refrain „all das Schöne und Unperfekte“. Und sie betont: „Du weißt, es geht weiter / Denn du wächst durch dein Scheitern.“

Nach „Te amo mi Amor“ und „Zoom“ (bislang knapp über 7,5 Millionen Views bei Youtube) wurde auch dieser von ihrem Produzenten Philippe Heithier geschriebene Song im Kölner Tinseltown-Studio aufgenommen. Ab dem 19. Februar 2021 ist „Ich“ auf allen gängigen Streaming-Portalen erhältlich.

(TT)