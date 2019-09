Sarah Lombardi: Das ist ihr neuer Song „Ich liebe nur Dich“ mit Pietro!

Sarah Lombardi veröffentlicht zusammen mit einem neuen Pietro eine neue Single. Da staunten die Fans nicht schlecht: Ausgerechnet mit einem Namenskollegen ihres Ex hat die Sängerin das Duett ‚Ich liebe nur dich‘ aufgenommen, das am heutigen Freitag erscheint.

„Ich freu‘ mich schon richtig auf morgen, weil morgen ist es so weit! Morgen wird der Song von Pietro Basile und mir veröffentlicht“, berichtet Sarah in ihrer Instagram-Story.

„Es gibt da quasi eine kleine Überraschung“

Doch nicht nur ihr Duettpartner sorgt bei den Fans für Aufregung. „Es gibt da quasi eine kleine Überraschung, von der ihr noch nichts wisst“, kündigt die einstige ‚DSDS‚-Finalistin an.

Damit bezieht sie sich auf die Tatsache, dass sie zum ersten Mal überhaupt auf Italienisch singt. Auf ihrem Account teilte die 26-Jährige zudem einen Videoteaser zur Single. Die Reaktionen darauf fielen überwältigend positiv aus.

Quelle: instagram.com

„Disney-Song-Feeling… So ein super und gefühlvoller Song – einfach traumhaft! Bitte mehr davon“, schwärmt ein User. Ein anderer lobte Sarahs mutige Entscheidung, in einer anderen Sprache zu singen.

„Tolles Lied! Läuft bei mir in Dauerschleife. So toll singst du auf Italienisch“, wird die hübsche Brünette nur so von Lob überhäuft.