Sarah Lombardi kündigt große Tour an

Sarah Lombardi plant im Frühjahr 2021 eine große Deutschland-Tour. Die Sängerin will im kommenden Jahr mit Live-Band, Tänzern und spektakulären Show-Elementen in zehn deutschen Städten auftreten.

Erst am Samstag begeisterte Sarah Lombardi beim „Free European Song Contest“ auf ProSieben mit ihrem Auftritt für Italien. Kurz vorher veröffentlichte sie den Song „Te amo mir Amor“, den sie dann für das Land sang. Die Latin-Pop-Nummer landete noch am selben Wochenende auf Platz 1 der iTunes German Songs Top Entries.

Quelle: instagram.com

Tour startet schon im März

Doch das war noch längst nicht alles. Im März 2021 geht die 27-Jährige in Zusammenarbeit mit Veranstalter Semmel Concerts auf große Deutschland-Tour. Das Auftakt-Konzert wird am 17. März im Münchener Backstage Werk stattfinden. Es folgen Frankfurt am Main, Oberhausen, Hamburg, Köln, Mannheim, Hannover, Berlin, Dresden und Leipzig.

Die Exfrau von Pietro Lombardi (27) hat schon vor zwei Jahren ihr letztes Album „Zurück zu mir“ veröffentlicht. Wird sie also im Laufe des Jahres noch ein neue Platte herausbringen?

Quelle: instagram.com

Tourdaten

17. März 2021 München – Backstage Werk

18. März 2021 Frankfurt am Main – Batschkapp

19. März 2021 Oberhausen – Turbinenhalle 2

21. März 2021 Hamburg – Große Freiheit 36

22. März 2021 Köln – E-Werk

23. März 2021 Mannheim – Capitol

25. März 2021 Hannover – Capitol

26. März 2021 Berlin – Columbiahalle

27. März 2021 Dresden – Schlachthof

28. März 2021 Leipzig – Haus Auensee

Der Vorverkauf startet offiziell am 20. Mai an autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).