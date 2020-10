08.10.2020 20:00 Uhr

Sarah Lombardi releast neuen Song „Zoom“

Sarah Lombardi meldet sich musikalisch zurück. Am Freitag erscheint „Zoom“, ein Feel-Good-Song der sofort in die Beine geht.

Nach „Te amo mi Amor“ (bislang 4,69 Millionen Views bei YouTube) erscheint am Freitag der Track „Zoom“: das nächste energiegeladene Kapitel ihrer musikalischen Erfolgsstory und der Love-Hit für einen heißen Herbst!

Sie läutet einen tanzbaren Herbst ein

Zu relaxt pumpenden Reggae-Beats, knackig frischen Bläsern und entspannten Akkorden auf der Ukulele entfaltet Sarah mit ihrer umwerfenden Stimme diesen neuen, extrem sympathischen Ohrwurm. Zu der Nummer muss man sich einfach bewegen.

Mit diesem karibisch groovenden Rhythmus und ganz viel Sonne im Herzen geht’s frisch verliebt, höchst entspannt und zugleich wahnsinnig aufregend direkt auf Wolke Nummer 7. Das dazugehörige Video gibt’s es auch am Freitag auf dem YouTube Kanal von Sarah.

Vielseitige Künstlerin

Sarah Lombardi ist die wohl vielseitigste junge Entertainerin im deutschsprachigen Raum. 2011 erreichte die Kölnerin in der achten Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz und veröffentlichte seither vier Alben, die sich alle in den Top 40 der Offiziellen Deutschen Albumcharts platzieren konnten.

Hinzu kommen zehn Hitsingles, darunter „Call My Name“ und „I Miss You“, die jeweils den zweiten Platz der Offiziellen Deutschen Single-Charts erreichten.

Erfolgreiche Influencerin

Darüber hinaus gehört die 27-jährige Kölnerin zu den erfolgreichsten deutschen Influencerinnen und Social-Media-Stars. Allein auf Instagram folgen ihr 1,5 Millionen Abonnenten. Ihre Tiktok-Videos erreichen ein Millionenpublikum.

Zudem tritt sie regelmäßig im Fernsehen und bei Events auf. 2018 war Sarah Lombardi Gewinnerin der SAT.1-Show „Das große Promibacken“. Nach ihrem Sieg beim TV-Wettbewerb „Dancing on Ice“ (2019) ging sie mit „Holiday on Ice“ auf Tournee. Zu Weihnachten trat sie als Gaststar in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ auf. Überdies feierte sie in diesem Jahr mit der Musikshow „United Voices“ (SAT.1) ihr Debüt als TV-Moderatorin.

