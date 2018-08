Sasha: Immer ein Gläschen vor den Konzerten

Donnerstag, 23. August 2018 13:11 Uhr

Sasha verrät sein Ritual vor einem Auftritt. Der 46-jährige Sänger vertraut auf einen Schnaps, bevor er die Bühne betritt. Gemeinsam mit seiner Band trinkt sich der Musiker immer etwas Mut an, dann geht es auf die Bühne, um die Fans zu begeistern. „Vor dem Auftritt stellen wir uns in einen Kreis und trinken ganz klassisch einen Schnaps“, verrät Sasha im ‚Gala‘-Interview.

„Jedes Mal verkündet ein anderer das Motto des Abends. Wie das ausfällt, kommt auf den jeweiligen Humor an. Es kann ernst sein, eine Kampfansage oder ein unsinniger Reim wie: ‚Bevor ich in den Zoo fahre, spiele ich lieber in Hannover.'“ Der Musiker kann sich bereits einige Reime zurechtlegen. Seine anstehende Tour startet im September. Aber nicht nur die Tournee sorgt gerade für viel Aufregung im Leben des Musikers.

Seine Frau ist bereits im sechsten Monat schwanger und der Sänger freut sich unglaublich darüber, bald Nachwuchs in der Familie willkommen heißen zu dürfen. Dabei möchte der Bald-Papa keinen Moment verpassen und seiner Julia im Kreissaal beistehen.

Quelle: instagram.com

Führerschein in Sicht

Im Interview mit ‚Gala‘ betonte Sasha vor kurzem: „Ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich finde es toll, wenn ich mein Kind gleich auf den Arm nehmen kann. Diesen ‚Bonding-Moment‘ möchte ich nicht verpassen.“ Außerdem bereitet sich der ‚Immer wie immer‘-Interpret auch abseits der Geburtsvorbereitungskurse auf die Ankunft des Babys vor. Er verriet: „Ja, fürs Baby mache ich endlich den Führerschein!“