Saweetie: Fegt sie Cardi B vom Thron?

Rapperin Saweetie (25) hat die Musikindustrie im Sturm erobert: nach ihren jüngsten Songs wie „Up Now“, „Pissed“ oder „Emotional“ (zusammen mit ihrem Freund, dem Migos-Rapper Quavo), hat sich das selbsternannte „Icy Grl“ für das Musikvideo zu „My Type“ mit der in den USA populären TV-Serie „Claws“ zusammengeschlossen.

In der Serie spielen eine Reihe von starken Frauen die Hauptrollen. „Rich nigga, eight-figure, that´s my type / That´s my type, nigga that´s my type / Eight-inch big, ooh, that´s good pipe“, rappt Saweetie auf „My Type“. Im Video sieht man sie auf einem Thron sitzend, umgeben von den Protagonistinnen der Serie „Claws“.

Wird sie Cardi B gefährlich?

Diamonté Harper, wie Saweetie bürgerlich heißt, knackte innerhalb von sechs Monaten die 100-Millionen-Streams-Marke, wurde mit Gold ausgezeichnet und erhielt begeisterte Kritiken vom Fader, Noisey und der Los Angeles Times, die sie als „one to watch this year“ betitelte. Ähnlich wie Cardi B verfügt Saweetie über krasse Rapskills, einen Freund – der bei Migos rappt-, Rapskills und die perfekte Optik.

Quelle: instagram.com

Geboren in Santa Clara als Tochter afroamerikanischer und chinesisch-philippinischer Eltern, wuchs sie in Sacramento auf, wo sie sich vom Volleyball-MVP zur Elitestudentin an der USC hocharbeitete.