Saweetie liefert mit „Sway With Me“ Soundtrack für „Birds Of Prey“

Rap-Newcomerin Saweetie steuert mit „Sway With Me“ einen Song für den Soundtrack von „Birds Of Prey“ bei. Dafür bekommt sie Unterstützung von Electro-Pop-Künstlerin Galxara.

Die Nummer besticht durch den eingängigen Sample von Dean Martins berühmtem „Sway“. Begleitet wird der Track von einem hochgradig unterhaltsamen Musikvideo, in dem Ella Jay Basco noch einmal in ihre freche und knallharte Rolle aus dem Film schlüpft, Cassandra Cain. Das Video stellt zudem die Szene im Film nach, in der man den Track hört.

Die ganz großen Geschütze

Vorvergangene Woche startete der Birds of Prey-Film sein weltweites Takeover mit einem exklusiven Event, das Hollywood in Harleywood verwandelte.

Hauptdarstellerin Margot Robbie und die übrige Besetzung gaben eine spezielle Einführung in die darauffolgenden Performances von Doja Cat und Charlotte Lawrence. Das Besondere an dem Soundtrack ist, dass für ihn nur Künstlerinnen Musik aufnahmen. Darunter Megan Thee Stallion, Normani und Halsey.