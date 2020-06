Saweetie: Stürzt sie mit diesem Video Cardi B vom Rap-Thron?

Rapperin Saweetie veröffentlicht ihre heiße neue Single „Tap In“, ein Track, der vom Smash-Hit „Blow The Whistle“ von Bay-Area-Legende Too Short inspiriert ist.

Im begleitenden Video trägt Saweetie ihren Pretty B*tch-Style zur Schau und liefert eine energiegeladene Choreographie auf einem diamantenbesetzten Basketball-Court.

Das steckt hinter dem Begriff Boss Bitch

Saweeties kommendes Projekt Pretty B*tch Music enthält Produktionen von Timbaland und Danja und erscheint diesen Sommer. Pretty B*tch Music ist eine Bewegung, die alle Frauen dazu ermutigt, ihre eigene Definition von „schön“ zu leben.

Saweeties empowernde Bedeutung von B*tch = Boss. Unabhängig. Tough. CEO. Hyperaktiv. Saweetie baut derweil ihr Pretty B*tch-Imperium immer weiter aus, so tat sie sich kürzlich mit PrettyLittleThing für eine zweite Kollektion mit dem Titel „At Home With“ zusammen, aus der sämtliche Erlöse an Black Lives Matter gehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @saweetie geteilter Beitrag am Mai 24, 2020 um 4:13 PDT

„Tap In“ markiert Saweeties ersten neuen Song seit ihrer 2019er-Hymne und Hit-Single „My Type“, die mit nahezu 5 Milliarden Streams ein beeindruckendes Eigenleben annahm. Der Song erreichte in den USA die Top 10 sowie #1 in den Urban- und Rhythmic Radio Charts, gefolgt von einer Doppelplatin-Auszeichnung.

Lil Jon und Petey Pablo leisteten Saweetie bei einer herausragenden Performance ihrer Durchbruch-Single bei den BET Hip Hop Awards 2019 Gesellschaft. Am Montag kündigte BET Saweeties Nominierung für einen BET Award in der Kategorie „Best Female Hip Hop Artist“ an.