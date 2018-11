Scherzkeks Eva Longoria will mit den Spice Girls auf Tour

Samstag, 10. November 2018 10:38 Uhr

Eva Longoria will die Spice Girls auf ihrer Tour begleiten. In dieser Woche wurde bekannt, dass die legendäre britische Girlband sich ohne Victoria Beckham wieder für eine gemeinsame Tour im Vereinigten Königreich zusammentut.

Nun witzelte die 43-jährige Schauspielerin, dass sie gerne den Platz ihrer Freundin, dem ursprünglich fünften Mitglied der Gruppe, bei den Auftritten einnehmen möchte. ‚Entertainment Tonight‘ gegenüber sagte sie anlässlich der Eva-Longoria-Stiftungsgala in Los Angeles am Donnerstag (8. November): „Wisst ihr was, ich bin bekannt als Latina Spice, ich weiß nicht, ob ich singen müsste, aber ich bin eine gute Hintergrundtänzerin!“

Der ‚Desperate Housewives‘-Star nannte sich 2015 einmal in Social Media-Posts ‚Latina Spice‘, als er einen Schnappschuss von sich mit Emma Bunton, Geri Horner, Melanie C und Victoria Beckham bei der 40. Geburtstagsfeier von deren Mann David postete.

Quelle: instagram.com

Stiftung für Latinas

Zwischenzeitlich hat die Schauspielerin auch ihrer Freude darüber Ausdruck verliehen, dass ihre Freundin Zoe Saldana bei ihrer Gala anwesend war. Das Ziel von Evas Organisation ist es, das Potenzial von Latinas weltweit auszuschöpfen. Longoria erklärte: „Es bedeutet mir die Welt, dass Zoe hier ist, aber noch wichtiger ist, dass wir all die Arbeit, die sie für Frauen überall leistet, feiern, ehren und ihr applaudieren können. Ich und meine Stiftung, wir feiern Latinas. Junge Latinas können nicht sein, was sie nicht sehen und jemanden wie Zoe zu sehen, ist so wichtig für mich, weil es heute Abend mehr darum geht, was die Stiftung tut. Es geht darum, zu feiern, was jeder in unserer Gemeinschaft tut und darauf einen großen, lauten Scheinwerfer zu richten, eine große, laute Stimme, weil es so viel gibt, das mit dem, was wir machen, einher geht.“