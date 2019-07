Schlagersängerin Mia Julia zieht komplett blank

Mittwoch, 10. Juli 2019 19:29 Uhr

Schlagersängerin Mia Julia (32) provoziert gerne und zeigt sich auf ihrem Instagram nun komplett entblößt. Die Brüste hält sie sich mit ihren Armen verdeckt und eine kleine Quietschente verdeckt ihren Schritt.

Ziemlich mutig, wie sich Schlagersängerin Mia Julia Brückner auf Instagram zeigt. In der Vergangenheit und bei ihren Auftritten zeigte sich Mia Julia immer stets sehr freizügig, tritt meist in sehr knappen Outfits am Ballermann auf Mallorca auf.

Quelle: instagram.com

Ihre Follower sind begeistert

Ihre Fans und Follower finden das neue Bild toll und die Sängerin kassiert zahlreiche Komplimente, einer schreibt: „Respekt dass du dich mit deinem Alter so präsentierst. Andere mit 40-45 (?) oder älter würden nicht den Körper zeigen.“

Die Komplimente bekommt die beliebte Sängerin jedoch nicht nur von Männern: „Was hier man hier teilweise für Kommentare liest und vor allem von was für Männern. Aber ich kann dir auch als absolut neidlose (Hetero-)Frau sagen, dass du einfach nur eine absolute Granate und der absolute Wahnsinn bist!“

Mit Freizügigkeit kennt sich Mia Julia aus, arbeitete vor ihrer Musikkarriere als Pornodarstellerin. Diese Vergangenheit hat sie nun hinter sich gelassen, das Faible für nackte Haut scheint jedoch geblieben zu sein.