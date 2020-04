Scooter spielt Konzert und 2 Millionen Fans waren mit dabei

Die Musik-Gruppe Scooter hat ihre Anhänger mit einer gratis Show überrascht und das in Mitten der Corona-Krise. „Wir bleiben zuhause“ ist natürlich auch das derzeitige Motto von Deutschlands erfolgreichstem Techno Act.

Innerhalb weniger Tage, von der ersten Idee bis zum Konzert am 27. März, hat die Band ein spektakuläres Streaming Live Konzert auf die Beine gestellt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SCOOTER (@scooterofficial) am Mär 27, 2020 um 8:59 PDT

Die Jungs saßen in Hamburg

Rund 2 Millionen Fans waren in ihren Wohnzimmern dabei, als Frontmann H.P. Baxxter und seine Formation die Bühne betraten und Partylaune verbreiteten.

Das einstündige Konzert wurde weltweit live aus Hamburg über die Social-Media Kanäle der Gruppe, sowie über ihres Labels und Partner gestreamed und gibt es weiterhin auf YouTube zu sehen.

Diese Songs sind auch mit dabei

In dem rund einstündigen Special Konzert gaben die Jungs ihre größten Hits von „One (Always Hardcore)“ über „God Save The Rave“, „Maria (I Like It Loud)“ bis hin zur aktuellen Single „Which Light Switch Is Which?“ wieder!