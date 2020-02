Selena Gomez: Das ist ihr neuer Song „Feel Me“

Selena Gomez hat ihren brandneuen Song ‚Feel Me‘ veröffentlicht. Der Superstar hatte den Track im Rahmen ihrer ‚Revival Tour‘ im Jahr 2016 vorgestellt, der bisher nur auf einer Vinyl-Platte ihrer aktuellen ‚Rare‘-LP im amerikanischen Target-Supermarkt erhältlich war.

Die brünette Musikerin hat das Lied nun offiziell herausgebracht, damit es sich alle ihre Fans anhören können. Die 27-jährige Schönheit veröffentlichte ihre Platte ‚Rare‘ am 10. Januar und suchte zahlreiche Läden auf, um so viele ihrer Alben wie nur möglich zu kaufen.

Sie kaufte ihre eigenen CDs

Selena Gomez erhoffte es sich dabei, ihre Chance auf einen Platz an der Spitze der Charts zu erhöhen. Auf ihrer Story auf Instagram erklärte die Sängerin: „Also, ein weiterer Tag, um zu sehen, ob ich so viele Alben wie nur möglich kaufen kann, deshalb gehen wir gerade zu Target und Best Buy und Walmart. Bin ich jetzt irgendwie verzweifelt, weil ich das mache? Ist mir egal. Ist mir egal, weil dieses Album so einzigartig ist. Ich will es so sehr, sehr, sehr, dass es es schafft … Wirklich, streamt euch das Album!“

Einen Tag zuvor hatte Selena ihre Fans dazu aufgefordert, ihr dabei zu helfen, ihr brandneues Album auf den ersten Platz der Charts zu katapultieren. ‚Rare‘ sicherte der hübschen ‚Lose You To Love Me‘-Interpretin ein drittes Nummer-eins-Album in den amerikanischen Billboard 200-Charts.