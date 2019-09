Selena Gomez: Gibt es noch in diesem Jahr neue Musik?

Die 27-jährige Selena Gomez hat seit der Veröffentlichung ihres Songs ‚Back to You‘ im letzten Jahr keine eigene neue Musik herausgebracht und nachdem sie sich Zeit für ihre mentale Gesundheit nahm, hat sie jetzt verkündet, dass sie bereit dazu ist, wieder ins Studio zu gehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Selena Gomez ein Foto von einem Resonanzboden eines Aufnahmestudios und schrieb daneben: „Nur damit ihr es wisst, ich sehe eure Kommentare und arbeite an neuem Material.” Die ‚Wolves‘-Sängerin veröffentlichte außerdem ein anderes Bild von sich selbst, auf dem sie ein Friedenszeichen zeigt und neben einem Keyboard sitzt.

Von Taylor inspiriert

Vor kurzem kam heraus, dass sie von ihrer engen Freundin Taylor Swift dazu inspiriert wurde, wieder ins Studio zu gehen, nachdem diese ihr neues Album ‚Lover‘ veröffentlichte. Ein Insider verriet:

Quelle: instagram.com

„Sie hat innerhalb der letzten Jahre an Musik für ihr Album gearbeitet und mit der aktuellen Veröffentlichung von Taylor Swifts ‚Lover‘-Album wurde Selena angefeuert, ihr Material herauszubringen. Eigentlich will sie vor Ende des Jahres neue Musik herausbringen.“ Wenn alles nach Plan geht, werden sich Fans des Popstars, der vor Kurzem auf Benny Blancos ‚I Can’t Get Enough‘ zu hören war, Ende diesen Jahres über neue Musik freuen können.“