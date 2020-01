Selena Gomez: Heute erscheint neues Album „Rare“

Selena Gomez veröffentlicht ‚Rare‘, ihre erste Platte seit fünf Jahren. Die 27-jährige Sängerin und Schauspielerin hat am Freitag (10. Januar) ihr drittes Studioalbum in die Läden gebracht. Die Platte, so Selena, war ein echter „Albtraum“ in der Vorbereitung.

Offenbar wollte Gomez ‚Rare‘ eigentlich bereits vor zwei Jahren veröffentlichen, entschloss sich dann jedoch dagegen. Im Interview mit ‚Spotify‘ erklärte sie: „Ehrlich gesagt, dieses Album war ein Albtraum in der Vorbereitung, aber auf die bestmögliche Weise. Ich dachte, dass es so vor zwei Jahren fertig sein würde… Ich hatte all diese Sessions gemacht, wunderschöne Sessions, von denen ich mich nicht mal an die Hälfte erinnere, weil es sich jedes Jahr weiter entwickelte.“

Album wurde verschoben

Durch ihren Kampf mit der Lupus-Krankheit musste Selena Gomez sich 2017 einer Nierentransplantation unterziehen. Dieses und andere einschneidende Erlebnisse veränderten die Richtung des Albums, weshalb es zu weiteren Verzögerungen kam.

Im Gespräch erklärt die ‚Wolves‘-Interpretin weiter: „Dann passierte mir etwas und es war sehr drastisch, also musste ich eine andere Richtung einschlagen. Und auf einmal fand ich diese Heilung und ich sah etwas Größeres als mich selbst. Und das gab dem Album sein Ende.“