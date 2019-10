Selena Gomez: Hier ist das neue Video zu „Lose You To Love Me“

Selena Gomez startet ihr musikalisches Comeback mit der Single „Lose You To Love Me“, eine gefühlvolle Ballade. Gomez hat über Nacht ihre neue Single „Lose You To Love Me“ und das dazugehörige Video veröffentlicht.

In den vergangenen Tagen hatte sie den Release über ihre Social-Media-Kanäle bereits mit Fotos von sich aus Kindertagen angekündigt und für Spekulationen bei ihren Fans gesorgt. Ihre Fans vermuten, dass sich der Song um Selenas Ex-Freund Justin Bieber dreht, der kürzlich das Model Hailey Baldwin zum zweiten Mal heiratete.

„Weg zur Selbstfindung“

Die Sängerin selbst sagt über „Lose You To Love Me“: „Dieser Song wurde von vielen Dingen inspiriert, die in meinem Leben seit der Veröffentlichung meines letzten Albums passiert sind. Ich fand es wichtig, die Musik zu teilen, da ich weiß, dass viele damit zusammenhängen können, dass der Weg zur Selbstfindung im Allgemeinen durch die Narben im eigenen Leben führt. Ich möchte, dass die Menschen Hoffnung spüren und wissen, dass Sie gestärkt und in einer besseren Form aus sich selbst herauskommen. “

Selena Gomez hat „Lose You To Love Me“ gemeinsam mit ihren langjährigen Freunden Julia Michaels und Justin Tranter geschrieben. Produziert wurde der Song u.a. von FINNEAS, dem Bruder von Billie Eilish.