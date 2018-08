Selena Gomez: Ihr neues Album ist fertig

Donnerstag, 16. August 2018 19:24 Uhr

Selena Gomez ist mit der Arbeit an ihrem neuen Album fertig. Die ‚Wolves‘-Interpretin tauchte zu Beginn dieser Woche in einem Instagram Live-Video ihrer engen Freundin Connar Franklin auf und überraschte dort mit großartigen Neuigkeiten.

Ihre Fans dürfen sich freuen, da scheinbar ihre heiß ersehnte Nachfolgerplatte zu ‚Revival‘ aus dem Jahr 2015 fertig ist. Und wenn es nach Selena geht, dann wird die Platte auch bald veröffentlicht. In dem Video hört man die Musikerin sagen: „Mein Album kommt bald heraus. Ich bin fertig damit.“ Vor zwei Monaten meinte die US-amerikanische Sängerin stattdessen noch, dass sie es nicht eilig hätte, ihr drittes Album zu veröffentlichen.

Quelle: instagram.com

Veröffentlichungstermin noch unklar

Im Gespräch mit Beats 1 gab sich Selena damals geheimnisvoll: „Es gibt kein Datum und auch keinen Plan dafür, aber ich habe sehr viel Musik, die ich gesammelt zurückgelegt habe. Es stehen gerade so viele aufregende Dinge an. Es fühlt sich so an, als wäre es meine Zeit und in meiner Geschwindigkeit. Ich werde nicht einen Haufen an Musik in die Menge werfen, bis ich wirklich dazu bereit bin.“

Für ihr neues Album hat die ‚Bad Liars‘-Hitmacherin wieder einmal mit ihren Freunden Justin Tranter und Julia Michaels zusammengearbeitet, die der Sängerin bereits auch bei vergangenem Material geholfen haben.