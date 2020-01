Selena Gomez kauft ihr Album selbst: Sie will unbedingt auf Platz 1

Vor einer Woche kam Selena Gomez (27) langerwartetes neues Album „Rare“ heraus und die Sängerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie unbedingt auf Platz 1 der Charts landen möchte. Deswegen rührt sie schon seit Wochen kräftig die Werbetrommel.

Selena Gomez schreckt aber auch nicht davor zurück, noch anderweitig nachzuhelfen und kauft ihr Album einfach kurzerhand selbst – mehrmals. In ihrer Insta-Story nimmt sie ihre Follower mit und sagt: „Okay, also noch einen Tag, um zu sehen, ob ich so viele Alben wie möglich kaufen kann, also gehen wir zu Target und Best Buy und Walmart.“

„Bin ich verzweifelt?“

Die Sängerin und Schauspielerin, die ihre letzten zwei Alben die Spitze der amerikanischen Charts erreichen konnte, möchte das auch mit dem Album „Rare“ erreichen. Trotzdem fügt sie in ihrer Insta-Story hinzu: „Bin ich sehr verzweifelt, weil ich das tue? Aber das ist mir egal!“

Für Selena ist „Rare“ das erste Album seit fünf Jahren. Die 27-jährige nahm sich eine längere musikalische Auszeit und haderte auch in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer Gesundheit. Für 2020 hat sich Gomez aber vorgenommen, wieder voll und ganz durchzustarten…