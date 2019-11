Selena Gomez kündigt neues Album an – Hier kann man schon reinhören!

Vor einigen Tagen hatte Selena Gomez begonnen, über ihre Social-Media-Kanäle kleine Hinweise auf eine große Ankündigung zu streuen. Nun hat sie das Geheimnis gelüftet: Ihr neues Album „SG2“ (vorläufiger Titel, der vielleicht noch mal geändert wird) erscheint am 10.01.2020.

So kann das neue Jahr doch beginnen. Um die Fans noch ein bisschen heißer auf diese Veröffentlichung zu machen, hat die hübsche Brünette auch nun einen kleinen Albumtrailer online gestellt.

Streng geheim

Bis auf den Trailer zum neuen Album ist natürlich noch alles Top Secret. Was aber schon mit Sicherheit gesagt werden kann ist, dass auf „SG2“ definitiv ihre aktuellen Hits „Lose You To Love Me“ und „Look At Her Now“ sein werden, die Selena bereits vor einigen Wochen veröffentlicht hat.

Mit der Single „Lose You To Love Me” landete sie sogleich ihre erste Billboard Hot 100 Nummer-Eins. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Am kommenden Sonntag, den 24.11. tritt Selena Gomez außerdem bei den American Music Awards in Los Angeles auf. Und wer weiß, vielleicht gibt es dabei eine Kostprobe der neuen Songs …