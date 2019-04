Selena Gomez: Man soll sie doch einfach lieben, wie sie ist

Donnerstag, 25. April 2019 14:49 Uhr

Popstar Selena Gomez wünscht sich jemanden, der sie „wegen der Person liebt, die sie ist“. Die ‚Heart Wants What It Wants‘-Sängerin liebt es, gesagt zu bekommen, sie sei schön, sagt aber auch, es sei „wichtiger“, dass die Person, mit der sie zusammen ist, sie dafür mag, wer sie innerlich ist.

Im ‚Dream It Real‘-Podcast der Marke Coach sagte sie: „Ich denke, dass viele Menschen mein Herz nicht verstehen, wisst ihr? Ich mag nicht, dass es manchmal nur um die Erscheinung geht. Ich weiß es nicht wirklich zu schätzen, wenn Menschen mich basierend auf meinem Aussehen bewerten oder so etwas. Ich denke einfach, dass die Welt heutzutage, wo alles auf einen einprasselt… es ist großartig, sich aufzustylen und sich schön zu fühlen und diese Dinge zu tun, aber… und ich fühle mich geehrt, wenn Typen zum Beispiel sagen: ‚Du bist hübsch.‘ Das tue ich, es ist einfach nicht… ich wünsche mir einfach, dass jemand mich für die Person liebt, die ich bin. Das ist es einfach, was mir wichtig ist.“

„Manchmal sehr unsicher“

Zuvor hatte Selena zugegeben, „manchmal sehr unsicher“ zu werden.

Sie berichtete: „Ich werde manchmal sehr unsicher, ich mache komische Hochs und Tiefs durch, aber generell möchte ich einfach, dass Menschen tragen, in was sie sich wohlfühlen… ich möchte Frauen ermutigen… ich sage: Ich versuche mein Bestes und das ist es, was du auch tun kannst – versuche einfach dein Bestes und es ist hart. Und du bist nicht allein. Ich denke, es ist wichtig für Mädchen, zu wissen, dass die Stärke in allem, ihrer Identität und ihrer Seele, in ihnen selbst liegt. Und zu oft gibt man das so einfach weg, von den sozialen Netzwerken über die Schule bis hin zu Beziehungen. Und ich denke, es ist wichtig – ich möchte Mädchen daran erinnern, dass sie so, wie sie sind, stark sind.“