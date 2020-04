Selena Gomez musste viele Frösche küssen: Abrechnung mit Ex-Freunden

Selena Gomez (27) hat das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Boyfriend“ veröffentlicht. Bereits ihre vorherigen Songs handelten von der Beziehung zu ihrem Ex-Freund Justin Bieber und wie sie damit abschloss. Jetzt geht sie einen Schritt weiter.

In ihrem neuen Video sieht man Selena Gomez mit vielen Fröschen und dabei sing sie: „Ich will einen Freund. Sag mir, dass noch gute Männer übrig sind. Ich finde nur die Falschen, aber ich möchte Liebe! Immer und immer wieder.“

Sie wurde verlassen

Klare Worte und es scheint so, als rechne sie mit ihren Ex-Freunden ab, denn nicht nur Justin Bieber verließ sie und kam kurz darauf mit seiner Ex-Flamme Hailey zusammen, auch The Weeknd trennt sich von Selena und datete danach wieder seine Ex Bella Hadid.

Trotzdem stellt Selena klar, dass sie keinen Mann in ihrem Leben braucht, sondern will: „Es ist ein Unterschied jemanden zu wollen oder zu brauchen. In manchen Nächten will ich mehr als mich selbst. Ich weiß, dass ein schmaler Grat dazwischen liegt!“