Selena Gomez nach zwei Jahren endlich wieder live

Selena Gomez wird bei den American Music Awards 2019 auftreten. Die 27-jährige Sängerin hatte seit über zwei Jahre keinen Live-Auftritt mehr. Nun soll sie jedoch zugesagt haben, bei den American Music Awards am 24. November im Microsoft Theater in Los Angeles ihre neu herausgebrachten Songs ‚Lose You to Love Me‘ und ‚Look at Her Now‘ zu perfomen, wie ‚Entertainment Tonight‘ berichtete.

Die ‚Sober‘-Hitsängerin trat zuletzt 2017 auf, nur ein paar Monate, nachdem sie verkündete, dass sie sich einer Nierentransplantation unterziehen lassen musste. Dieses Jahr soll jedoch alles anders sein, denn ihre beste Freundin Taylor Swift wird bei der Veranstaltung mit dem Preis ‚Artist of the Decade‘ ausgezeichnet. Außerdem ist die 29-Jährige ebenfalls mit einem Auftritt angekündigt.

Bieber-Song?

Selena stand erst letzte Woche in den Schlagzeilen, als Fans darüber spekulierten, ob ihre neuen Songs von ihrem Ex-Freund Justin Bieber handeln, der inzwischen mit Hailey Baldwin verheiratet ist.

Ein Insider meinte gegenüber der ‚Us Weekly‘: „Trotz der Tatsache, dass der Song ‚Lose You to Love Me‘ in einer Zusammenarbeit entstand, war Selena sehr im Schreibprozess involviert und der Song handelt offensichtlich von Justin. Ihre Romanze mit The Weeknd inspirierte den Song nicht – ihre Beziehung war viel zu kurz und ging nicht tief genug, um sich davon inspirieren zu lassen.“