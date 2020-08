28.08.2020 20:02 Uhr

Selena Gomez: So sexy tanzt sie mit den K-Pop-Girls von Blackpink

Dieser Kollabo fiebern die "Blinks", wie sich die Blackpink-Fangemeinde nennt, bereits seit Wochen entgegen: Heute erscheint "Ice Cream", die neue Single des K-Pop-Quartetts mit Feature-Gast Selena Gomez!

Der Song stammt aus der Feder einer unglaublichen Reihe von Songwritern, darunter Selena Gomez selbst, die Pop-Ikone Ariana Grande sowie Victoria Monét, Tommy Brown und Steven Franks.

Selena Gomez und Blackpink entzücken mit „Ice Cream“-Video

„Ice Cream“ erscheint als Nachfolger von Blackpinks rekordverdächtiger Single „How You Like That“ – einer Trap-Pop-Hymne, die kürzlich für den Song of Summer bei den 2020 MTV Video Music Awards nominiert wurde.

Blackpink haben zudem ihr Album für den 02. Oktober angekündigt, auf dem natürlich auch „Ice Cream“ und „How You Like That“ enthalten sein werden.

Auch interessant:

Sie brechen alle Rekorde

Abgesehen davon, dass der Song in weniger als einem Monat mehr als 100 Millionen Streams allein auf Spotify verbuchte, debütierte es auch auf Platz 33 der Billboard Hot 100. Außerdem machte es Blackpink zum K-Pop-Act mit den zweithöchsten Neueinstiegen in der Charts-Geschichte.

86,3 Millionen Aufrufe in 24 Stunden: Die südkoreanische Girlbans hat mit „How You Like That“ gleich drei offizielle Weltrekorde an einem Tag gebrochen.

Galerie

Sie haben längst Ariana Grande überholt

Laut einer Mitteilung des Guinnessbuch der Weltrekorde ist es nun mit diesen Klicks das meistgesehene YouTube-Video in 24 Stunden. Das meistgesehene Musikvideo auf YouTube in 24 Stunden und das meistgesehene YouTube-Musikvideo innerhalb von 24 Stunden von einer K-Pop-Gruppe.

Das meistgesehene Video hatte in der Vergangenheit unter anderem Sängerin Ariana Grande mit ihrem Lied „Thank You, Next“ mit 55,4 Millionen Klicks.

Auf dem K-Pop-Siegeszug

Blackpink wurde 2016 gegründet und war vor kurzem in Lady Gagas Track „Sour Candy“ zu hören. Sie sind die Girlband mit den derzeit meisten Followern auf Spotify (20,8 Millionen) sowie die Musikgruppe mit den meisten Abonnenten auf YouTube (fast 40 Millionen).

Das koreanischsprachige Musikgenre des K-Pop wird weltweit immer populärer. Mehr Infos zu diesem Phänomen gibt es hier.