Selena Gomez und Cardi B tun sich zusammen

Sonntag, 26. August 2018 14:57 Uhr

Selena Gomez und Cardi B filmen ein gemeinsames Musikvideo. Die 26-Jährige wird bald an der Seite der Chartstürmerin und anderen Kollegen zu sehen sein. Nachdem letztere in den vergangenen zwölf Monaten einen Hit, nach dem nächsten landete, könnte diese Kooperation an diese Erfolge anknüpfen.

Quelle: instagram.com

Für ihren neuesten Track holte sich Cardi B neben Selena Gomez auch Ozuna und DJ Snake mit ins Boot. Auf ihren Instagram-Accounts verkündeten die Musiker die Arbeit für ihr gemeinsames Geheimprojekt. Mit einem Gruppen-Selfie sorgte Selena bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung im Netz. „Der heutige Tag hat viel Spaß gemacht!“, schrieb die dunkelhaarige Schönheit dazu.

Quelle: instagram.com

Titel des Songs noch unbekannt

Auch DJ Snake, der mit bürgerlichen Namen William Sami Etienne Grigahcine heißt, veröffentlichte ein lustiges Foto: Darauf sind vier Regie-Stühle mit den Namen der vier Künstler zu sehen – und sogar Cardis Baby-Tochter Kulture bekam einen Mini-Sitz inklusive Namen. Zuvor hatte er noch angekündigt, in Los Angeles ein neues Musikvideo zu drehen. Den Namen des Songs hat bisher jedoch noch keiner der Stars verraten. Auch ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Allerdings dürfte es sich bei einer Kooperation dieser vier Superstars sicherlich um einen weiteren Charterfolg handeln.