Selena Gomez will mit der Musik aufhören

10.03.2021 22:12 Uhr

Selena Gomez will als Sängerin aufhören: "Es ist schwer, weiter Musik zu machen, wenn die Leute dich nicht unbedingt ernst nehmen.

Die 28-jährige Sängerin und Schauspielerin will ihrer Karriere „einen letzten Versuch“ geben, bevor sie sich entschließt, sich für immer aus der Musikindustrie zurückzuziehen.

Selena fühlt sich nicht ernst genommen

Selena Gomez glaubt nämlich, dass die Leute sie nicht „ernst nehmen“ und sich nicht für das Material interessieren, das sie veröffentlicht.

Im Interview mit dem ‘Vogue’-Magazin erklärt sie: „Es ist schwer, weiter Musik zu machen, wenn die Leute dich nicht unbedingt ernst nehmen. Ich hatte Momente, in denen ich mir dachte: ‚Was ist der Sinn? Warum mache ich das weiter?‘ ‚Lose You to Love Me‘ empfand ich als den besten Song, den ich je veröffentlicht habe, und für manche Leute war es trotzdem nicht genug.”

Letzter Versuch

Da Selena weiß, dass auch viele Menschen ihre Musik lieben, ist sie versucht, es noch einmal mit einem neuen Album zu probieren. „Ich denke, es gibt eine Menge Leute, die meine Musik mögen und dafür bin ich so dankbar, dafür mache ich weiter, aber ich denke, wenn ich das nächste Mal ein Album mache, wird es anders sein. Ich möchte es ein letztes Mal versuchen, bevor ich mich vielleicht von der Musik zurückziehe.“

Sollte sie der Musik den Rücken kehren, könnte Selena ihre freie Zeit nutzen, um mehr Film- und Fernsehrollen anzunehmen, denn sie sagte, dass sie gerne mehr Arbeit vor und hinter der Kamera machen würde.

Lob von Hollywood-Legende Steve Martin

Sie fügt hinzu: „Ich habe noch nicht einmal die Oberfläche dessen berührt, was ich machen möchte. Die Rollen, die ich will, sind die, bei denen ich Hilfe brauche. Ich kann nicht auf den Moment warten, in dem ein Regisseur sieht, dass ich in der Lage bin, etwas zu tun, was noch niemand gesehen hat.“

Selena wird in der kommenden Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ mit dabei sein und ihr Co-Star Steve Martin – der die Serie kreiert hat – lobte Gomez bereits für ihre „reiche und erwachsene” Darstellung. (Bang)