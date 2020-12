11.12.2020 09:50 Uhr

Sensation: Britney Spears singt hier mit den Backstreet Boys!

Ooops, she did it again! Britney Spears sorgt kurz vor Jahresende für einen echten Hit: Sie veröffentlicht einen neuen Song mit niemand Geringeren als der erfolgreichsten und größten Boyband aller Zeiten: den Backstreet Boys.

Wer hätte das gedacht? Britney Spears veröffentlich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft mit „Matches“ nicht nur neue Musik, sondern auch noch eine Zusammenarbeit mit den Backstreet Boys. Kinder der 90er dürften gerade mehr als nur ausrasten!

Eine wie keine!

Das ist aber nicht alles: Heute veröffentlich die „I wanna Go“-Sängerin außerdem die neue Edition ihres “Glory” Albums aus dem Jahr 2016. Darauf finden sich die neuen Songs “Swimming In The Stars” und “Mood Ring (By Demand).” Die mehrfach mit Platin und einem Grammy ausgezeichnete Pop-Ikone Britney Spears ist mit fast 150 Millionen Tonträgern weltweit eine der erfolgreichsten und gefeiertsten Entertainerinnen der Popgeschichte. Allein in den USA hat sie laut Nielsen Music mehr als 70 Millionen Alben, Singles und Songs verkauft.

Geboren in Mississippi und aufgewachsen in Louisiana, wurde Spears bereits als Teenager bekannt, als sie ihre erste Single „…Baby One More Time“ veröffentlichte, die in den Billboard Hot 100 auf Platz 1 landete und ein internationaler Hit wurde, der mit mehr als 20 Millionen verkauften Exemplaren weltweit alle Verkaufsrekorde brach und in den USA mit 14-fach Platin ausgezeichnet wurde.

It’s Britney, Bitch!

Ihre musikalische Karriere kann sich mit unzähligen Preisen und Auszeichnungen rühmen, darunter sieben Billboard Music Awards und der Billboard Millennium Award, der herausragende Karriereleistungen und Einfluss in der Musikindustrie würdigt, sowie ein American Music Award und der MTV Video Vanguard Award 2011. Bislang hat Spears insgesamt sechs Nr.1-Debütalben in den Billboard 200 Charts und 34 Top-40-Hitsingles in den Billboard Hot 100 – vier davon gingen auf Platz 1. Spears wurde für sieben Grammy Awards nominiert und gewann 2005 für die beste Tanzaufnahme.

Britneys Musik hat nicht nur das Leben von Millionen von Menschen berührt, sondern sie hat auch ihre globale Plattform und Stimme genutzt, um die LGBTQ-Gemeinschaft zu unterstützen, vom Dream Act bis zu Anti-Transgender-Gesetzen in Texas. Als langjährige Verbündete der Community erhielt sie erst kürzlich den 2018 Vanguard Award von GLAAD, der an Medienschaffende verliehen wird, die sich maßgeblich für die Förderung der Gleichberechtigung und Akzeptanz von LGBTQ-Menschen eingesetzt haben.

Der perfekte Coup

Nachdem ihr wegweisendes Popkonzert in Las Vegas, „Britney: Piece of Me“, im Planet Hollywood Resort & Casino im Dezember 2017 endete, nahm Spears ihre Show mit einer „Piece of Me“-Welttournee im Sommer 2018 mit auf die Reise. Britney kreiert seit über zehn Jahren Parfüms, und ihre Düfte sind in über 85 Ländern der Welt erhältlich.

Für ihre Single „Matches“ hat Brit den perfekten Coup gelandet, denn seit 26 Jahren liefern die Backstreet Boys das Beste, was die Popmusik zu bieten hat, und gehören damit zu den einflussreichsten Künstlern der Popmusik. Mit unzähligen #1s, rekordverdächtigen Tourneen, zahlreichen Auszeichnungen und weltweiten Verkäufen von mehr als 130 Millionen sind BSB als die meistverkaufte Boyband der Geschichte anerkannt.

Backstreet’s back, alright!

Anfang 2019 veröffentlichten BSB ihr GRAMMY-nominiertes 10. Studioalbum „DNA“. Das Album debütierte auf Platz 1 und enthält den Top-10-Hit „Don’t Go Breaking My Heart“. Die von Kritikern hochgelobte und chartstürmende Single wurde für den GRAMMY 2019 in der Kategorie „Pop Duo / Group Performance“ nominiert und war der erste Hit von BSB in den Billboard Hot 100 seit 10 Jahren. Nach ihrer Veröffentlichung ging die Single direkt auf Platz 1 der iTunes Top Songs und Global Charts und erreichte die Charts in über 22 Ländern.

Im Mai 2019 starteten die Backstreet Boys die „The DNA World Tour“ – die größte Arena-Tournee der Gruppe seit 18 Jahren, dank des weltweiten Erfolgs ihres neuen #1-Albums. Mit der DNA World Tour hat die Gruppe Arenen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika ausverkauft.