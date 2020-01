Shakira: Das ist ihr neuer Song „Me Gusta“

Shakira hat ihren ersten neuen Song für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die ‚Hips Don’t Lie‘-Interpretin feiert am Montag (13. Januar) mit dem Lied ‚Me Gusta‘ ihr Comeback, auf dem auch Anuel AA, ein Rapper aus Puerto Rico, zu hören sein wird.

Auf dem Reggae-Track sampelten die beiden Stars den ‚Sweat‘-Song der jamaikanischen Fusion-Band Inner Circle. Nach der Veröffentlichung eines Remixes von Camilo und Pedro Capos ‚Tutu‘ im Oktober, enthüllte die 42-jährige Schönheit, dass sich Fans bald auf ihre neue Musik freuen können.

In einem Gespräch mit Zane Lowe in Apple Musics ‚Beats 1‘-Radiosendung erklärte die Musikerin: „Ich nehme einfach allen Input an, den ich erhalte und wandle diesen in Inspiration um. Gestern beendete ich ein Lied und freute mich so sehr. Deshalb werden wir sehen. Ich möchte einfach nur, dass die Musik veröffentlicht wird.“

Super-Bowl-Vorbereitungen

Shakira, deren letztes Album ‚El Dorado‘ aus dem Jahr 2017 war, bereitet sich auf ihren Auftritt am 2. Februar beim Super Bowl mit Jennifer Lopez in Miami in Florida vor. Sie fügte hinzu: „Es wird mein Geburtstag sein! Ich wollte schon immer beim Super Bowl auftreten. Ich denke, dass es der Heilige Gral der Unterhaltungsbranche ist. Es ist ein Sportevent, aber es hat eine großartige Relevanz für uns Künstler und ich denke, dass es fantastisch werden wird und ich werde meinen Geburtstag mit 100 Millionen Leuten feiern.“

Die zwei Stars versprachen, in diesem Jahr den „besten Super Bowl-Auftritt überhaupt“ hinzulegen.