Shakira ist wegen ihrer neuen Musik aufgeregt

Shakira freut sich, bald wieder neue Songs zu veröffentlichen. Die ‚Hips Don’t Lie‘-Hitmacherin, die erst kürzlich den Remix ‚Tutu‘ mit Camilo und Pedro Capó veröffentlicht hat, verriet nun, dass sie bereits an neuer Musik gearbeitet hat und sich darauf freut, das Material auch bald auf den Markt zu bringen.

Im Interview mit dem Radio-DJ Zane Lowe auf der Apple Music Radio-Show ‚Beats 1‘ erzählte sie: „Ich nehme einfach jeden Input auf, den ich bekomme und verwandle ihn in Inspiration. Gestern habe ich einen Song zu Ende geschrieben und ich war so aufgeregt. Wir werden also sehen, ich möchte auf jedenfall mehr Musik veröffentlichen.“

Die größte Party der Welt

Die Sängerin, deren letztes Album ‚El Dorado‘ 2017 auf den Markt kam, verriet jedoch nicht, ob sie bei ihrem Live-Auftritt während der Super Bowl Halbzeit-Show am 2. Februar mit Jennifer Lopez in Miami, Florida ihre neue Musik präsentieren wird.

Über ihren Auftritt im nächsten Jahr sprach die 42-Jährige allerdings schon ganz euphorisch: „Es findet an meinem Geburtstag statt! Ich wollte schon immer beim Super Bowl auftreten. Ich finde, es ist der heilige Gral der Unterhaltungsindustrie… Es ist ein Sportevent aber es hat eine große Bedeutung für uns Künstler und ich bin überzeugt, dass es fantastisch wird und ich werde meinen Geburtstag mit 100 Millionen Menschen feiern. Nur eine kleine Party, es ist in der Tat surreal.“