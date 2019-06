Shania Twain über ihre neue Las-Vegas-Show

Dienstag, 18. Juni 2019 09:10 Uhr

Für Shania Twain ist es ein „Privileg“, dass sie zu einer „auserwählten Gruppe von Künstlern“ zählt, die eine Dauershow in Las Vegas haben.

Die 53-jährige Sängerin kehrt in diesem Jahr nach „Sin City“ zurück, um ab dem 6. Dezember im Zappos Theater des Planet Hollywood Resort & Casino ihre Show ‚Let’s Go! The Vegas Residency‘ zu performen.

Nun verriet die ‚Man! I Feel Like a Woman‘-Hitsängerin, die bereits 2012 in Vegas performen durfte, dass sie es kaum erwarten kann, wieder in der Spielerstadt aufzutreten, weil sie stolz ist, einer der Dauerkünstler am berühmten „Strip“ zu sein. Neben ihr können Fans in Vegas derzeit Größen wie Lady Gaga, Janet Jackson, Robbie Williams und Mariah Carey bestaunen.

„Ich habe schon immer gedacht, dass es ein Privileg ist, in Las Vegas zu spielen. Es ist eine sehr elitäre, auserwählte Gruppe, die [dort] spielen darf – besonders bezüglich langen Engagements, es ist eine große Sache“, sagte sie ‚Entertainment Tonight Canada‘.

„Jeder ist dort gut gelaunt“

„Kein Zögern, ich kann es nicht erwarten, zurück zu kommen, Vegas! Ich liebe es wirklich dort und das Tolle am Performen in Las Vegas ist, dass jeder dort gut gelaunt ist, sie sind im Urlaub, sie sind dort, um eine großartige Zeit zu haben.“ Shania zeigt sich auch für die „Produktion“ ihrer neuen Show verantwortlich und „designt eine Tanzfläche“, auf der Fans mit ihr gemeinsam landen können.

Der kanadische Country-Star erklärte: „Ich leite die Produktion quasi einfach so – ich bin immer ins Casting involviert, aber ich werde mehr mit anpacken als zuvor, die Sets designen, der Vibe der Show ist sehr ‚Party‘ und der ganze Geist ist ein Party-Fun-Vibe und ich designe auf der Bühne eine Tanzfläche. Wenn es so wäre, wie ich es gerne hätte, wäre ich im Publikum, ich bin gerne bei ihnen und schaue ihnen in die Augen. Sie sind Freunde!“