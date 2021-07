Sharaktah – einer der aufregendsten Newcomer 2021

27.07.2021 21:30 Uhr

Sharaktah ist einer der spannendsten Newcomer, der jüngst von Hip-Hop Szeneikonen wie Manuellsen und Eko Fresh gelobt wurde und mit seinem genreübergreifenden Mix aus Hip-Hop und Indie Fans und Medien gleichermaßen begeistert.

Schon vier Singles hat der 24-jährige Musiker bislang veröffentlicht und doch schon eindrucksvoll bewiesen, was für ein unfassbares Talent in ihm schlummert. Hier das Neuste über den jungen Mann.

Seine Songs strotzen nur so vor Innovationsgeist und schaffen es sogar deutsche Hip-Hop Szeneikonen wie Manuellsen und Eko Fresh zu begeistern, die dem tiefgründigen Rap Song „Kontrolle“, untermalt von rauen Gitarren mit 808 Vibes, wortwörtlich applaudieren:

Neue Single „Wir sind X“

Doch auch abseits der düsteren Gitarren schafft es Sharaktah zu überzeugen. So thematisiert er in seiner aktuellen Single „Wir Sind X“ (Video unten), zu einer zerbrechlichen Melodien mit wuchtigen Dissonanzen, eine toxische Beziehung. Er macht schnell deutlich, dass diese einfühlsame Nahbarkeit in seinen Lyrics ein ganz besonderes Merkmale seiner Künstlerperson ist, die auch schon die Hip-Hop Medien Landschaft und weit darüber hinaus Wohlwollen aufgenommen wurde.

Sharaktah stets auf’s Neue motiviert

Denn Sharaktah tut worauf er Lust hat, setzt sich selbst keine Grenzen und sieht Hindernisse, die ihm in den Weg gelegt werde eher als Ansporn, statt als einen Grund aufzuhören.

In seinem ersten großen Interview mit dem „Musikexpress“ sagte er: „Ich habe es immer so gesehen: „Okay, ey, jetzt schaffe ich das erst recht!“, was mich extrem motiviert und nach vorne geschossen hat.“