Shawn Mendes: Duett mit Camila Cabello in neuem Video

Freitag, 21. Juni 2019 22:30 Uhr

Shawn Mendes (1,87m) und Camila Cabello (1,57m) haben ihre neue heiße Latino-Single ‚Señorita‘ veröffentlicht. Und das Video dazu offenbart massive Größenunterschiede…

Das Duo machte es Anfang dieser Woche bereits mit einem 21-sekündigen Teaser spannend, den sie am Dienstag (18. Juni) für ihre Fans auf Instagram posteten. In dem Clip spielen sie ein Liebespaar und sind dabei zu sehen, wie sie sich fast küssen.

Die ‚Havana‘-Interpretin und der kanadische Adonis stellten Szenen aus der romantischen Komödie ‚Dirty Dancing: Havana Nights‘ nach, inklusive heißer Tanzszenen und einer Sequenz, die den Sänger mit freiem Oberkörper zeigt, der die Sängerin auf den Boden legt, um sie zu küssen.

Datinggerüchte

Der Kurzfilm endet, als die Schönheit zurück ins Diner geht, um zu arbeiten, nachdem sie auf einer Bank vergeblich auf den Beau gewartet hat.

Die Regie für das Musikvideo führte der renommierte US-amerikanischer Musikvideo- und Filmregisseur Dave Meyers (Rihanna, Pink u.v.a.) und der Song wurde von Andrew Watt, Benny Blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson und Cashmere Cat geschrieben. Das Lied ist der Nachfolger von ‚I Know What You Did Last Summer‘ aus dem Jahr 2015, der auf Shawns ‚Handwritten‘-LP zu hören ist.

Vor kurzem dementierten die Popstars die Gerüchte, dass sie sich daten würden. Camila ist mit dem britischen Dating-Guru Matthew Hussey liiert und Shawn soll derzeit angeblich Single sein. Das 22-jährige ehemalige Fifth Harmony-Mitglied arbeitet eifrig an dem Nachfolger ihres Soloalbums von 2018, während der 20-jährige Songschreiber an neuer Musik für sein viertes Studioalbum schreibt, das Ende des Jahres erscheinen soll. ‚Señorita‘ ist ab jetzt auf allen gängigen Streaming-Services zu hören.