Shawn Mendes performt bei Victoria’s-Secret-Show

Samstag, 3. November 2018 11:29 Uhr

Shawn Mendes und Halsey werden bei der Victoria’s Secret-Fashionshow 2018 auftreten. Die beiden Sänger gehören neben einigen anderen großen Stars zum Line-Up der heiß erwarteten Modenschau in New York.

Die Victoria’s Secret Engel Jasmine Tookes und Martha Hunt waren am Donnerstag (1. November) zu Gast bei ‚Good Morning America‘ und haben dort bereits die Musik-Acts verkündet. Neben Mendes und Halsey werden außerdem auch Musikgrößen wie Rita Ora, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini und The Struts auftreten. Die Show findet dieses Jahr zum ersten Mal seit 2015 wieder in New York statt, aber die Namen der Models, die bei der dortigen Unterwäsche-Präsentation über den weltberühmten Laufsteg stolzieren werden, sind noch streng geheim.

Namhafte Jungmodels

Lediglich Jasmine und Martha sind offiziell bestätigt, ebenso wie Winnie Harlow, die auf dem Laufsteg ihr Victoria’s Secret-Debüt geben wird. Die Fans können sich allerdings ziemlich sicher auch auf Behati Prinsloo, Barbara Palvin, Sui He, Gigi und Bella Hadid, Kendall Jenner und Karlie Kloss freuen, die ebenfalls mit von der Partie sein werden. Im letzten Jahr traten Harry Styles, Miguel, Leslie Odom Jr., Li Yundi und Jane Zhang bei der Show auf, die in der chinesischen Mega-City Shanghai stattfand.