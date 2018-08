Shawn Mendes räumt wieder Preise ab

Montag, 27. August 2018 12:32 Uhr

Shawn Mendes trumpfte als großer Gewinner der diesjährigen iHeart Radio MMVAs in Toronto in Kanada auf. Der 20-jährige Sänger konnte von der Zeremonie in seiner Heimatstadt vier Preise mit nach Hause nehmen, darunter Bester Pop Künstler oder Gruppe, Künstler des Jahres, Beliebtester Fan Künstler, sowie Beliebtestes Fan Video.

Shawn, der außerdem die Show mit seinen Songs ‚Lost in Japan‘ und ‚In My Blood‘ eröffnete sowie beendete, sagte in einer seiner Dankesreden: „Ehrlich, was ich vor allem sagen möchte, ist: Danke an jeden, der einen Künstler dabei begleitet, wenn er versucht, sich musikalisch zu entwickeln. Das bedeutet mir alles.“

Sein kanadischer Kollege Drake konnte das Rennen um den Besten Hip Hop Künstler oder Gruppe für sich entscheiden und setzte sich damit unter anderem gegen Cardi B und Kendrick Lamar durch. Halsey, die die Krone als Künstlerin für Wandel verliehen bekam, war überwältigt von der Aufmerksamkeit am roten Teppich: „Das bedeutet mir so viel. Ich habe wirklich versucht, meine Stimme bestmöglich einzusetzen und eure Wertschätzung dafür inspiriert mich, nur noch mehr zu tun und mich für das einzusetzen, an was ich glaube.“

Alessia Cara wurde für ihre Mitarbeit an Logics Song ‚1-800-273-8255‘ der Preis für das Video des Jahres verliehen. Alessia erklärte aber: „Ich nehme den Preis entgegen, aber das ist nicht meiner. Er gehört Logic. Das ist sein Song und seine Botschaft. Ich war einfach geehrt, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, das Video und der Song haben in euch etwas bewegt.“

Die Gewinner auf einen Blick

Künstler für Wandel

Halsey

Bester Rock/Alternative Künstler oder Gruppe

Imagine Dragons

Bester Pop Künstler oder Gruppe

Shawn Mendes

Bester EDM/Dance Künstler oder Gruppe

Marshmello

Bester Hip Hop Künstler oder Gruppe

Drake

Bester Regisseur

Drake – ‚God’s Plan‘

Regisseur: Karena Evan

Video des Jahres

Logic ft. Alessia Cara and Khalid – ‚1-800-273-8255‘

Single des Jahres

Ed Sheeran – ‚Perfect‘

Künstler des Jahres

Shawn Mendes

Song des Sommers

‚Body‘ – Loud Luxury feat. Brando

Beste Zusammenarbeit

Bebe Rexha + Florida Georgia Line – ‚Meant To Be‘

Bester Newcomer Kanada

Elijah Woods x Jamie Fine

Beliebtester Fan Künstler

Shawn Mendes

Beliebtestes Fan Duo oder Gruppe

BTS

Beliebtestes Fan Video

Shawn Mendes – ‚In My Blood‘

Beliebteste Fan Single

Selena Gomez ft. Marshmello – ‚Wolves‘

Beliebtester Fan Newcomer

Kris Wu