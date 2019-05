Shawn Mendes wollte seinen Hit Dua Lipa geben

Sonntag, 5. Mai 2019 15:56 Uhr

Shawn Mendes schrieb ‚If I Can’t Have You‘ für Dua Lipa. Der 20-jährige Star hat verraten, dass der Hit-Song eigentlich für seine Kollegin gedacht war. Nachdem er sich das Lied jedoch noch ein paar Mal angehört hatte, entschloss sich Shawn doch dazu ‚If I Can’t Have You‘ zu behalten.

In der Apple Music Beats 1-Show ‚Best of the Week‘ erklärte der süße Musiker: „Ich war damals im Studio mit Teddy Geiger und Nate Mercreau und ich spielte es auf dem Klavier und ich dachte mir ‚Oh Mann, das wäre ziemlich cool für Dua Lipa. Es war auf der Gitarre und ich spielte es auf dem Piano, genau nachdem gerade ‚One Kiss‘ herausgekommen war.“

Den Song präsentierte Shawn übrigens am Samstag in der renommierten US-TV-Show „Saturday Night Live“.

„Ich meditiere viel“

Doch dass sein neuer Hit eigentlich nicht für ihn gedacht war, ist nicht das einzige Geheimnis, das Shawn in letzter Zeit gelüftet hat.

Als ein Fan in einer Fragerunde auf Twitter seine gute Haut lobte, enthüllte der Sänger, dass er es mit der Körperhygiene nicht immer so genau nehme. „Ich lüge nicht, wenn ich euch sage, dass ich mein Gesicht nicht wasche“, erklärte er ganz offen und verriet dabei gleich, was seiner Meinung nach die richtige Gesichtspflege sei: „Ich meditiere viel.“

