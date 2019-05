Shirin David: Das ist das emotionale Video zu „Fliegst Du mit“

Donnerstag, 30. Mai 2019 11:22 Uhr

Fans mussten rund zwei Wochen warten, nun veröffentlichte Shirin David (24) in der Nacht zu Donnerstag das Musikvideo zum Song „Fliegst du mit“ – passend am Vatertag. Denn in dem Song rechnet Shirin mit ihrem Vater ab, der sich bei ihr und ihrer jüngeren Schwester rar machte.

Das Video war eigentlich schon vor rund zehn Tagen geplant, doch Shirin David musste es verschieben. Dazu schrieb sie damals auf Instagram: „Ich muss euch leider schweren Herzens mitteilen, dass wir das Video zu dem heutigen angekündigten Zeitpunkt nicht veröffentlichen können. Wir sitzen nun erneut und final seit knapp 16 Stunden an diesem Video. Aktuell können wir kein genaues Releasedatum verkünden.“

Kein gutes Verhältnis

Der Grund: Das Thema liegt Shirin sehr am Herzen und sie wollte alles perfekt haben. Nun ist das Video auf YouTube zu sehen und so verletzlich und emotional hat sich Shirin noch nie gezeigt. Sie wuchs bei ihrer Mutter in Hamburg auf, über ihren iranischen Vater wusste man in der Öffentlichkeit wenig.

Nun weiß man auch warum, denn anscheinend ist das Verhältnis von Shirin zu ihrem Vater durchwachsen und sie fragt im Song „Fliegst du mit“: „Wieso lebst du ohne mich zu brauchen? Wieso bin ich so wertlos in deinen Augen? Wieso sagst du nicht, dass du an mich glaubst?“

Mit „Fliegst du mit“ hat Shirin nach „Gib ihm“ und „ICE“ nochmals eine ganz andere Seite von sich gezeigt, sie kann auch ganz ohne Geld und Auto-Raps auskommen. Die Fans in den Kommentaren sind begeistert, viele bewegt das Thema, da sie ähnliches erlebt haben. Einer schreibt: „Du sprichst mir aus der Seele.“