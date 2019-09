Shirin David feat. Xavier Naidoo: Das ist das Video „Nur mit dir“

Darauf haben Shirin Davids Fans lange gewartet. Am 20. September brachte die 24-Jährige ihr neues Album „Supersize“ und damit gleich zwölf neue Songs raus. Einen davon hat sie mit keinem Geringerem als mit Popstar Xavier Naidoo aufgenommen (47). Das Video hatte soeben Premiere.

Ob und welcher Song davon in den nächsten Wochen an die Chart-Spitze stürmt bleibt abzuwarten. Nach so einer umfangreichen Promo dürften ihre Fans jedoch einiges erwarten. Zuletzt zog die Künstlerin für den Dreh eines Videos sogar mit Hunderten von kreischenden Fans durch die Straßen der Hauptstadt.

Doch um einen Erfolg zu landen hat sich die Ex-DSDS-Jurorin nicht nur in Sachen Werbung einiges einfallen lassen. Für ihren Song „Nur mit Dir“, hat die Rapperin mit Popstar Xavier Naidoo (47) an Bord gezogen. Von einem Feature mit dem „Und wenn ein Lied“-Sänger träumen wohl auch zahlreiche andere Künstler ihrer Kategorie.

Wohin Shirin Davids musikalische Reise weitergehen soll ist damit auch ganz klar abgesteckt: Ganz nach oben – denn „das Limit ist der Orbit“.

Song von der großen Liebe

Der Song handelt vor allen Dingen von der großen Liebe und davon, dass man manche Dinge im Leben nur mit seiner besseren Hälfte schafft. „Hab‘ die Strömungen ertragen wie ein Held. Doch das überquer’n der sieben Weltmeere schaff‘ ich nur mit dir“, so die beiden im Refrain des Liedes.

Zudem singt die aus Hamburg stammende Musikern in dem Track was eher ungewöhnlich ist. Shirin David wurde nämlich eher durch ihre Rap-Künste deutschlandweit bekannt.

Insgesamt sechs Singles hat Shirin David bereits vor dem Albumrelease am Freitag veröffentlicht, neben „Orbit“, „Gib Ihm“ und „ICE“ auch die emotionale Ballade „Fliegst du mit“, in der sich die 24-Jährige mit dem schwierigen Verhältnis zu ihrem Vater auseinandersetzt. Für den Track „On Off“ hat sich Shirin den französischen Rap-Star Maître Gims als Feature-Gast an Bord geholt. Und dann war da noch „Brillis“, für den eben der Verkehr auf dem Berliner Ku’Damm lahmgelegt wurde.