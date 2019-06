Shirin David: Feature mit Frankreichs Hip-Hop-Star Gims

Montag, 24. Juni 2019 10:25 Uhr

Shirin David (24) tüftelt aktuell fleißig an ihrer Musikkarriere und kündigte ihr Debütalbum „Supersize“ für den 20. September an. Vor zwei Wochen teaste die YouTuberin und Neu-Rapperin dann einen neuen Song und vor allem ein neues Feature an.

Auf Instagram schrieb Shirin David: „Shirin David feat. ??? Musikvideo ist abgedreht.“ Seit Sonntag ist es nun raus, wer Shirins erster Feature-Gast ist: Der französische Hip-Hop-Megastar Gims, auch bekannt als Maître Gims.

Gims ist in Frankreich ein Star

Ein Video dazu postete Shirin auf ihrem YouTube-Kanal und ließ ihre Follower daran teilhaben, wie sie nach Paris flog, um gemeinsam mit Gims die neue Single „On Off“ aufzunehmen. Im Video sagt sie: „Wir fliegen heute nach Paris, für einen meiner Feature-Gäste. Als erste deutsche auf meinem Album, deswegen fliegen wir heute nach Paris. Er hat den Song gefeiert, er meinte es passt zu ihm, es passt zu seinem Vibe.“

Gims ist in Frankreich ein echter Megastar und Solo, als auch mit dem Kollektiv Sexion d’Assaut super erfolgreich. Singles wie „Désolé“, „Balader“ oder „La même“ stürmten die Charts. In der Vergangenheit arbeitete er mit Künstlern wie Maluma, Lil Wayne, French Montana, Pitbull oder Sia. Und nun auch mit Shirin David. Die gemeinsame Single „On Off“ wird schon am kommenden Freitag herauskommen und das Video dazu ist auch schon abgedreht.

