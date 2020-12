16.12.2020 13:30 Uhr

Shirin David packt aus: Behandelt sie ihre Mitarbeiter schlecht?

Shirin David gehört zu den erfolgreichsten Rapperinnen in der Deutschrap-Szene, trotzdem oder gerade deshalb hat sie immer wieder mit Vorwürfen und Anschuldigungen zu kämpfen. Jetzt äußert sich die Musikerin zu neu aufgekommenen Gerüchten...

Shirin David (25) meldet sich am vergangenen Sonntag – nach langer Zeit – mit neuer Musik den „Babsi Bars“ auf YouTube zurück. Vor allem die Texte des neuen Songs werden im Netz gelobt. Das ist aber einigen ein Dorn im Auge, da Shirin ihre Texte nicht selber schreibt. Obwohl die Rapperin damit seit Jahren ganz offen umgeht hagelt es Kritik.

„Du bist keine Künstlerin“

Ganz vorne mit dabei die Songwriterin Yasmin Ayhan: „In meinen Augen bist du keine Künstlerin, du bist eine Performerin. Du machst nichts. Du schreibst weder die Texte selbst, noch machst du die Konzepte zu den Videos“. Sie wirft der Rapperin unter anderem vor ihre Mitarbeiter unzureichend zu bezahlen, schlecht zu behandeln und nicht am Erfolg, z.B. in Form von Credits, teilhaben zu lassen. Außerdem behauptet Yasmin, dass man von Shirin gezwungen werde, angeblich eine Verschwiegenheitsklausel (sogenannte NDAs) zu unterschreiben, um nichts von der Zusammenarbeit zu erzählen.

Deshalb unterschreibt bei ihr jeder einen NDA

In ihrer Instagram-Story äußert sich Shirin jetzt zu diesen „geisteskranken Vorwürfen“. Die Rapperin gibt zu: „Bei mir unterschreibt jeder Mensch, mit dem ich zusammenarbeiten einen NDA.“ Gemeint ist ein sogenanntes „Non Disclosure Agreement“, also eine Geheimhaltungsvereinbarung.

Shirin wolle damit allerdings niemandem „den Mund verbieten“, sondern sich einfach absichern, dass von ihr im privaten geäußerte Dinge auch privat bleiben. „Wenn wir zusammen arbeiten und du sagst mir ‚alles was unter uns bleibt ist eh vertraulich‘, dann ist das einfach nur auf Papier.“ Zudem stellt Shirin klar, dass bei ihr niemand gezwungen wird etwas zu unterschreiben. Wer sich dabei unwohl fühlt kann sich auch gegen die Zusammenarbeit mit ihr entscheiden.

Das sagt Shirin zu den Vorwürfen

Auch zum Vorwurf, dass die 25-Jährige ihren Writern keine Credits gibt, nimmt Shirin Stellung. Sie beteuert, dass unter allen ihren Song-Posts und auch auf Streaming-Plattformen, Producer, Writer und alle anderen die an den Songs mitgearbeitet haben erwähnt werden. Dazu liefert sie auch direkt Beweise in Form der Posts und Screenshots der GEMA-Eintragung auf Streaming-Plattformen mit. Zudem stellt Shirin klar: „Wer war denn die erste in Deutschland, die öffentlich gemacht hat, dass sie Ghostwriter nutzt und wer ihre Texte schreibt? […] Das war ja Shirin David!“

„Meinst du das Weed was für dich besorgt wurde?“

Die ehemalige YouTuberin verteidigt sich jedoch nicht nur zu dieser Anschuldigung, sondern wundert sich auch woher die Gerüchte kommen sollen, dass ihre Mitarbeiter unter schlimmen Bedingungen arbeiten müssen. „Meinst du das Weed was für dich besorgt wurde, damit du dich wohl fühlst? Oder meinst du diesen Abend im Stripclub für 10.000 Euro?, fragt sich die 25-Jährige. Außerdem soll sie ihren Mitarbeitern, laut eigenen Aussagen, Taxis bezahlt haben, damit diese nicht mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen und jeden Tag Essen im Wert von 200-300 Euro ins Studio bestellt haben.

Katja Krasavice steht hinter ihr

Jetzt melden sich auch Shirins Producer, Videoproducer und Writer zu Wort und stärken der Musikerin den Rücken. „Shirin ist eine der wenigen Künstler/innen im deutschen Musikbusiness die ihre Leute noch gut und fair bezahlt“ schreibt eines ihrer Producer Teams. Auch andere Promis der Rap-Szene wie Farid Bang und Katja Krasavice stehen hinter Shirin. Letztere äußert sich in ihrer Instagram-Story unteranderem so: „JEDER der Shirin und ihrem Team irgendwas von schlechten Verhältnissen vorwürft, ist einfach nur mies verbittert und neidisch!“

(AK)